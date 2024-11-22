上季135伙動工 按季挫96%見16年新低

首3季共4539伙動工 近10年新低

另今年9月全港共有5個項目落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），涉1299伙私樓，按月增41%，季內有3826伙私宅落成，按季增加80%，但今年首3季累積落成量共10,923伙，較去年同期的10,090伙增加8%，為近5年同期次低。

9月批出1份住宅建築圖則

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，首3季私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙的49%，估計今年全年落成量約1.6萬伙，與差估署全年預測數字料有顯著差距。

事實上，除上季動工量跌至近年新低外，9月批則數目亦處於低位。屋宇署公布，9月共批出7份建築圖則，惟當中只有一項住宅發展、一項商業發展等，其中資本策略（0497）持有的赤柱村道44號、即前瑪利諾神父宿舍項目，物業9月份獲批重大修訂圖則，項目最新批建1座3層高（在1層地庫停車場之上）住宅，涉及約27,806方呎樓面。資料顯示，上述赤柱村道44號內的瑪利諾神父宿舍屬一級歷史建築，資策2016年以約7.8億元購入。

[香港地產]