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東涌東站一期拆細收33份意向 港鐵鄧智輝：招標不可停 削規模改商務安排迎合市場

【明報專訊】港鐵（0066）去年曾流標的東涌東站一期項目「拆細」後再度推出，並於昨午截收意向，最終接獲33份意向書，與去年32份相若，預料短期內正式招標。由於項目規模「斬半」，且一期不包括商場部分，加上市場估值大跌，最低估值僅約3.2億元，每呎樓面地價估值低見約1000元，故吸引遠展（0035）、俊和、建灝等中小型發展商興趣，部分更表示項目「拆細」後吸引力大增。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨午於截收意向現場稱，「招標工作唔可以停」，又指項目除削減規模外，商務安排亦與去年有很多改動。

明報記者 林尚民

資料顯示，項目去年招標時，由港鐵負責補地價，發展商須支付「一口價」約11億元前期費用（俗稱「入場費」）、折合每方呎樓面地價約1580元，並以分紅比例決定勝負，中標發展商亦須負責興建商場，落成後歸還港鐵。鄧智輝昨又稱，雖然現時樓市氣氛不佳，仍處於整固期，價格亦有所調整，但由於現時招標至未來發展商賣樓，至少需要3至4年時間，加上今次項目重推，規模及商務安排都有很多改變，希望迎合市場，並希望得到業界支持。鄧續稱，港鐵屬一家鐵路公司，需靠物業補貼鐵路發展，加上東涌線延線發展進行中，故「招標工作唔可以停」。

透露東涌東站分7至8期發展

鄧智輝又透露，整個東涌東站項目將分7至8期發展，雖然今期項目拆細推出，預計會興建兩座物業，提供約600個單位，但整個東涌東站單位數目未有改動。港鐵昨亦公布，東涌東站一期共收到33份意向書，公司將編訂經甄選的投標者入圍名單，並將盡快落實有關招標安排。據悉，今次有份遞交意向書的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、英皇（0163）、華懋、中信泰富、遠展及建灝等。

測量師：仍有流標風險

事實上，項目最新可建住宅樓面縮減至約32.3萬方呎，較去年近70萬方呎大減逾53%，單位數目由約1200伙減至約600伙，並毋須興建約8.75萬方呎商場。遠展地產總裁方文昌稱，地皮位於興建中的港鐵東涌線延線東涌東站對面，現「拆細」發展後，吸引力大增。俊和物業發展經理胡運成指出，政府積極發展機場城市，加上今次項目「拆細」推出，故認為值得投資。

項目每呎樓面地價估值僅1000至2500元，較去年估值約2000至4000元低38%至50%，總價即約3.2億至8.1億元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目縮減規模有助降低投資風險，增加項目吸引力，而招收意向書反應不俗，料發展商欲先取招標「入場券」。不過林亦指出，東涌東站預計2029年才啟用，故目前仍屬開荒階段，預料發展商出價將審慎，不排除仍有流標風險。

[香港地產]

相關字詞﹕港鐵物業及國際業務總監鄧智輝 東涌東站1期 地皮招標 港鐵

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