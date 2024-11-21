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經濟
小琴密語

投資策略

奧園中東「金主」現身廣州能源所

【明報專訊】近年中東「金主」們不時抄底中資企業，9月內房奧園（3883）亦引入中東「金主」Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli作為戰投，仲取代咗廣東幫郭梓文成為公司單一最大股東兼主席。

不過整單股權交易非但無清晰向公眾交代如代價等詳情，甚至連簡單Alobeidli入股原因等亦欠奉。市場上有關Alobeidli嘅公開資料少之又少，不過小琴最近留意到，呢位奧園「金主」Alobeidli似乎曾喺內地現真身！

新股東身分神秘 公開資料少

內地中國科學院嘅直屬研究單位「中國科學院廣州能源研究所」官網在11月13日發布文章，指11月4日下午阿聯酋Magnuvest投資公司首席技術官Mohamed Obaid一行到訪廣州能源所，獲重點介紹「一帶一路」綠色低碳發展、政策交流等。文章指出，Mohamed Obaid話希望通過阿聯酋Magnuvest投資公司平台繼續同廣州能源所保持溝通，喺「雙碳」領域投資規劃、科技成果轉化等方面加大合作力度。

據奧園股權轉讓公告中，正正提及過Alobeidli自2023年以來擔任Magnuvest Investment總經理，更參與阿聯酋多個房地產項目。但小琴查過，Magnuvest嘅官網似乎只得一頁內容，網站亦係舊年才創建，外間難以了解更多。

到底今次Alobeidli神秘現身廣州到底所為何事，又有否與奧園管理層會面，或進一步洽商，會否助奧園債務重組等等？相信一切謎團都要待奧園解答啦。

[小琴密語]

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