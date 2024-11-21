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經濟
2024年11月21日星期四
股市最前線
橋水CIO近億購ST. GEORGE'S 為3房雙套示範單位 Bob Prince：因老婆愛香港
緹外4房大宅連車位1.92億沽 實呎42133元
金獅兩房300萬轉手 3個月炒貴一成
張栢芝經理人3580萬購康樂園洋房
紀惠2.77億放售力寶中心全層
香港寬頻：獲中移動無約束力收購建議 昨復牌曾升15% 見52周新高
中移動香港投得5頻段 使用費逾10億
港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權
高盛：對冲基金增中概股持倉
恒指連升3日 成交縮至1150億
九源基因招股 每手2537元入場
快手上季經調整盈利升24% 勝預期 日均及月活躍用戶量同創新高
蔚來上季經調整虧損擴 收入遜預期
太盟：多數投資者續觀望內地發展
高瓴張磊：現最好時機壓測內地企業
阿里發行26.5億美元及170億人幣票據
比特幣價破9.4萬美元新高 特朗普媒體購Bakkt「深入談判」惹憧憬
政府效率部擬開發App 助美國人免費報稅
NHK：7-11日母企擬明年2月年結前完成私有化
張兆聰：同業減產 留意理文
港元定存中銀香港7日年息見8厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：金蝶短線或上試10元
鍾睒睒轟電商價格戰 稱永不直播帶貨
奧園中東「金主」現身廣州能源所
劉思明：市場熱炒生科智能應用概念
周顯：搞好經濟 請循其本
湯文亮：現在是買樓兼賣樓時機
彭博行業研究孔令儀：一線城內房復蘇 二三線城待觀察
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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