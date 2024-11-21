NHK：7-11日母企擬明年2月年結前完成私有化

NHK引述知情人士稱，由創始家族及其他投資者成立的特殊目的公司，正擬定對整家公司進行收購的計劃，並爭取從日本大型銀行及美國金融機構籌集超過8萬億日圓（約517億美元）。Seven & i 目前市值約435億美元。

市場分析，私有化的具體價格尚未確定，但投資者對這消息持積極態度，因為媒體最新披露的消息，反映管理層私有化似乎可能實現。

爭取日美金融機構籌集517億美元

截至8月底，Seven & i創始家族的資產管理公司伊藤興業，持有Seven & i的8.16%股權，是該公司最大股東。

彭博社此前引述知情人士稱，Seven & i研究透過管理層收購（MBO）將公司私有化，以反制Circle K（OK便利店）加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）（加：ATD）的收購提案。

（綜合報道）

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