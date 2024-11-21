政府效率部擬開發App 助美國人免費報稅

兩相關股周二挫 昨早段回升

美國候任總統特朗普上周任命馬斯克與美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導「政府效率部」，以削減開支，為多餘規章鬆綁。知情人士稱，「政府效率部」的領袖討論了徹底改革稅制，讓美國人透過手機應用程式報稅，並視此為改善納稅人與聯邦政府互動方式的機會。消息稱，這構思並非「政府效率部」的核心，但仍可能成為該部門的目標之一。

稅務專家：挑戰在解決複雜稅法

稅務專家指出，為納稅人創建應用程式的挑戰，不在於編寫軟件，而在於解決稅法的複雜性。DOGE的X帳戶周日亦發帖，批評美國稅法的複雜性，指美國稅法的字數由1955年不到150萬個字，增至如今超過1600萬字，激增近1000%，由於這種複雜性，美國人每年總共要花65億小時來準備稅務資料並進行申報，這必須簡化。拜登政府目前在部分州份引入網上「直接報稅」試行服務，但Jefferies形容該試驗計劃並不成功。

DOGE另在X帳戶發帖批評，美國國防部無法完全解釋8240億美元的去向，又指2023年聯邦項目的不當支出金額達2360億美元，流行病救助資金有2000億美元涉及欺詐或濫用，而對烏克蘭援助亦有10億美元去向不明。

（綜合報道）

[國際金融]