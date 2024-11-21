比特幣價破9.4萬美元新高 特朗普媒體購Bakkt「深入談判」惹憧憬

市場等待AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在周三美股收市後公布業績，美股三大指數早段下滑。

MicroStrategy公布，計劃將可轉換優先票據的發行規模，增加近50%至26億美元，為購買更多比特幣提供資金。該公司本周早前表示，額外購入了價值46億美元的比特幣，目前其比特幣總持倉價值逾300億美元。該股周二收市升近12%，昨早段再升12%。截至周二收市，今年以來累計升5.8倍，跑贏比特幣今年以來的逾1倍升幅。

交易量最大10期權 9押注比特幣漲

彭博社匯編的數據顯示，貝萊德比特幣現貨ETF期權合約，周二在納斯達克上市首日，合共有超過35萬份合約易手，其中約八成為認購期權（Call）。交易量最大的10隻期權，有9隻都押注比特幣上漲，反映市場普遍看好被視為「特朗普交易」之一的比特幣前景。

數據顯示，首日期權交易的「名義敞口」（notional exposure）近20億美元，對於新期權來說是不尋常交易量。加密衍生品流動性供應商Orbit Markets指出，大量期權交易是「好開始」，反映加密貨幣原生生態系統與傳統金融世界間日益緊密的聯繫。

大數據公司Palantir大選後累升五成

除特斯拉（Tesla）（美：TSLA）以外，同樣被視為「特朗普交易概念股」的大數據分析公司Palantir（美：PLTR），自11月5日美國大選以來，股價累計升約五成，市值累計增加接近450億美元。市場押注該公司將成為特朗普政府增加國防、太空探索等支出的大贏家。

馬斯克：更多國防支出應給初創

Palantir的主要業務是協助政府及企業整理大數據，建構可用來改善營運的情報。美國政府是其主要客戶，中情局（CIA）及美國國家安全局（NSA）等政府部門，透過其大數據系統來追蹤恐怖分子、阻截黑客，並驅逐非法移民。 該公司的創辦人之一蒂爾（Peter Thiel），是候任副總統萬斯的前僱主及主要金主，一手推動萬斯從政壇崛起。蒂爾同時與Tesla行政總裁馬斯克關係密切，兩人同為PayPal創辦人。

儘管特朗普表明要控制聯邦支出，但在新政府領導「政府效率部」（DOGE）的馬斯克稱，更多國防支出應分配給「創業公司」，而不是傳統的國防承包商。分析認為，馬斯克旗下SpaceX的太空探索業務，也可能使Palantir受惠。美國投行D.A. Davidson軟件分析師Gil Luria指出，Palantir創始人蒂爾處於政府權力的核心圈子內，加上Palantir企業使命是保護西方文明，與新政府理念一致。Palantir投資者、Forte Capital Group行政總裁Roger Monteforte稱，在新政府處理以色列和烏克蘭的問題上該公司將成為關鍵參與者。

（綜合報道）

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