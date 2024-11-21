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經濟

高瓴張磊：現最好時機壓測內地企業

【明報專訊】高瓴投資創始人兼董事長張磊表示，近期有不少好消息，相信內地將推出更多輪刺激措施。他指自己是由下而上（bottom-up）的投資者，即着重公司基本因素多於宏觀環境，近乎所有最佳的生意都在最困難的環境中誕生，例如千禧年網絡泡沫後出現的AWS（亞馬遜網路服務）、金融海嘯後出現的iPhone等。內地作為龐大的經濟體，企業家有驅動力、有韌性，現時是最好的環境來對企業家進行壓力測試，確信在20年後回顧，他們是將成為最偉大的企業和企業家。

近年亞洲私募投資受高利率、地緣政治風險、難以通過上市退出投資影響，不過張磊認為，亞洲市場的槓桿率比歐美市場低好幾倍，認為在亞洲進行私募股權投資，能真正貼近實體經濟，不需面臨多重高倍數槓桿風險。

他又指在亞洲市場既有更多具創業精神的企業家，也有成熟管理的企業家，可以讓公司創新同時幫助企業進行管理，獲得回報且風險較低。

避險基金橋水聯席首席投資官Bob Prince指出，他們在內地的投資組合通過資產配置，令風險在各項資產之間取得平衡。雖然股市受經濟增長疲弱影響，但利率下行帶動債券獲利，加上商品表現不錯，令整體組合有良好回報。9月底內地加強刺激經濟政策，他們從債券向股票增加配置，有助他們同時受惠於政策寬鬆和利率下跌的好處。

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