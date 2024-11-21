高瓴張磊：現最好時機壓測內地企業

近年亞洲私募投資受高利率、地緣政治風險、難以通過上市退出投資影響，不過張磊認為，亞洲市場的槓桿率比歐美市場低好幾倍，認為在亞洲進行私募股權投資，能真正貼近實體經濟，不需面臨多重高倍數槓桿風險。

他又指在亞洲市場既有更多具創業精神的企業家，也有成熟管理的企業家，可以讓公司創新同時幫助企業進行管理，獲得回報且風險較低。

避險基金橋水聯席首席投資官Bob Prince指出，他們在內地的投資組合通過資產配置，令風險在各項資產之間取得平衡。雖然股市受經濟增長疲弱影響，但利率下行帶動債券獲利，加上商品表現不錯，令整體組合有良好回報。9月底內地加強刺激經濟政策，他們從債券向股票增加配置，有助他們同時受惠於政策寬鬆和利率下跌的好處。