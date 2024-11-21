太盟：多數投資者續觀望內地發展

高天樂表示近期內地當局支持經濟有好兆頭，經濟已在恢復，但復蘇仍然脆弱，當局不能停止踩油（take their foot off the gas pedal）；再者，過去3年不少投資者在中國資產組合投資錄得虧損，不少資金仍在「坐艇」，另外投資者亦希望內地新股上市、併購可以重啟，使投資者現有的投資可以收回，中證監主席吳清在周二峰會表示會努力推動，但投資者希望見到有相關迹象。

稱中東投資者看好中國投資價值

此外，高天樂表示其他投資者可分為兩類，一種因為地緣政治因素而絕不投資中國，可能短時間內不會改變。但有一類投資者認為中國存在不少投資價值，大部分來自中東。這類投資者不希望在中美之間站邊結盟，同時他們在中國和東亞的配置仍然不足，故見到龐大的資金從中東流入。

峰會上主持人提及太盟近期在內地收購逾500個商場項目，高天樂回應，項目是該行在內地歷來最大宗收購，也是最大宗以人民幣向內銀進行的融資。他指目前內地是全球融資最廉宜的地方之一，以合理價錢收購現金流，相關資產是大型商場物業，主打居民在周末飲食消閒和親子活動，現金流具有可預測性。雖然下了很大注碼，但他認為是一宗不錯的交易。據內媒報道，9月太盟與9個投資者向萬達旗下管理約500個商場的子公司注資，法定代表人和董事長改由太盟中國總裁黃德煒出任。

橡樹資本：可從內地尋平價入貨機會

此外，同樣來港參加金融峰會的橡樹資本聯席董事長Howard Marks接受彭博電視訪問時指出，有意見認為中國資產是「不能投資」，卻為他創造平價入貨的機會。他認為，雖然內地有很多事情令人感覺不佳，但投資者可以從中找到廉宜、其他人放棄的機會。他指內地仍有有巨大的發展潛力，經濟增速雖低於過去數十年的水平，但約5%的增速仍遠高於世界其他地區。