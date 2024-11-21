蔚來上季經調整虧損擴 收入遜預期

CEO：短期內研發費用高

蔚來亦預期第四季汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增長約43.9%至49.9%。收入總額介乎196.76億元至203.83億元之間，按年增長約15.0%至19.2%。

李斌提到，此前每月交付2萬輛車對毛利率帶來巨大壓力，為此公司在10月主動調整了部分促銷政策，回收優惠金額約1.5萬元。儘管這對銷量有所影響，但他強調這結果在預期之內。他指出，旗下品牌樂道將保持高端市場定位，並計劃將銷售網絡由目前的190家增至年底的300家。同時，樂道的毛利率目標是從當前的個位數提升至明年的15%，並在明年3月實現月交付2萬輛的目標。

兩新產品上市 價格較理想L7L8具競爭力

他又表示，除了樂道的L60開始量產交付外，還有兩款新產品即將上市，分別是中大型SUV和大五座SUV，對應理想汽車（2015）的L7和L8市場定位。目前兩款車已經在做量產前的最後準備，成本和價格也會比理想的L7、L8更具競爭力。另外，他正式將第三品牌命名為「firefly螢火蟲」，首款產品與品牌同名，定位於高階小車市場，將於明年上半年開始交付。

海外市場方面，蔚來管理層稱，歐盟關稅增加影響了當地銷量，但公司現時重點工作是建立完善的服務體系和增加客戶駕駛體驗，因此在歐盟市場是長遠的投入，而旗下品牌樂道和「螢火蟲」將會進入更多市場。