明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

蔚來上季經調整虧損擴 收入遜預期

【明報專訊】蔚來（9866）公布，第三季收入總額按年跌2.1%至186.74億元（人民幣，下同），遜市場預期的191.7億元；經調整虧損擴大至44.03億元，去年同期虧損39.48億元，亦高於市場預期的42.5億元。董事長兼首席執行官李斌於電話業績會上表示，短期而言集團研發費用較高，而且擴展旗下樂道品牌的銷售網絡亦會增加開支，但強調公司對在2026年實現全年盈利的目標沒變。

CEO：短期內研發費用高

蔚來亦預期第四季汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增長約43.9%至49.9%。收入總額介乎196.76億元至203.83億元之間，按年增長約15.0%至19.2%。

李斌提到，此前每月交付2萬輛車對毛利率帶來巨大壓力，為此公司在10月主動調整了部分促銷政策，回收優惠金額約1.5萬元。儘管這對銷量有所影響，但他強調這結果在預期之內。他指出，旗下品牌樂道將保持高端市場定位，並計劃將銷售網絡由目前的190家增至年底的300家。同時，樂道的毛利率目標是從當前的個位數提升至明年的15%，並在明年3月實現月交付2萬輛的目標。

兩新產品上市 價格較理想L7L8具競爭力

他又表示，除了樂道的L60開始量產交付外，還有兩款新產品即將上市，分別是中大型SUV和大五座SUV，對應理想汽車（2015）的L7和L8市場定位。目前兩款車已經在做量產前的最後準備，成本和價格也會比理想的L7、L8更具競爭力。另外，他正式將第三品牌命名為「firefly螢火蟲」，首款產品與品牌同名，定位於高階小車市場，將於明年上半年開始交付。

海外市場方面，蔚來管理層稱，歐盟關稅增加影響了當地銷量，但公司現時重點工作是建立完善的服務體系和增加客戶駕駛體驗，因此在歐盟市場是長遠的投入，而旗下品牌樂道和「螢火蟲」將會進入更多市場。

相關字詞﹕第三季業績 蔚來汽車

上 / 下一篇新聞