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經濟

快手上季經調整盈利升24% 勝預期 日均及月活躍用戶量同創新高

【明報專訊】快手（1024）公布截至9月底止第三季業績，受惠線上營銷服務及電商收入帶動，期內盈利多賺50%至32.7億元（人民幣，下同），經調整後盈利升24.4%至39.48億元，均勝市場預期，季內快手應用的平均日活躍數和月活躍用戶數分別達到4.075億和7.141億戶，同創歷史新高。

明報記者

第三季快手總收入311.31億元，按年增11.4%，其中主營業務之一的線上營銷服務增長20%至176.34億元，董事長兼首席執行官程一笑表示，儘管面臨宏觀環境挑戰，第三季仍得以擴大用戶規模，其中平均日活躍數和月活躍用戶數再創歷史新高。

電商業務GMV淡市增15%

受惠數據基建、智能投放產品和算法上的持續提升，基於人工智能（AI）大模型對營銷內容和商品特徵的語義理解，為商家做到更精準人貨匹配，提升營銷轉化效率，期內營銷客戶的AIGC營銷素材日均消耗超過2000萬元，程一笑稱，未來快手將持續推進AI戰略，有信心明年AI業務保持增長。

面對第三季度的傳統電商淡季，快手的電商業務GMV按年仍增長15.1%至3342億元，季內月均動銷商家數按年增長超40%，新入駐快手商家數量增長超30%。另外，集團的短視頻電商也保持增長，第三季短視頻電商GMV增長超40%，作為2024巴黎奧運會持權轉播商，奧運會期間快手應用上奧運相關內容曝光量達3106億，共6.4億位用戶通過快手的平台觀看奧運，互動次數達159億。

直播收入跌幅收窄

直播業務方面，季內收入93億元，收入跌幅按年收窄，至第三季度末，快手的簽約公會機構數量提升超40%，簽約主播數量更增長超過60%，季內快聘業務的日均簡歷投遞量增長近1倍，雙向匹配率同比增長超過20%；理想家業務日均線索規模按年增加超4倍。

綜合首3季，快手多賺308%至淨利潤113.7億元，調整後淨利潤增120.3%至130.2億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤179.0億元，按年增59%。收入915.1億元，按年增13%。

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