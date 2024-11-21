恒指連升3日 成交縮至1150億

北水5日淨流入逾416億

俄烏局勢升級，隔晚美股表現反覆，三大指數個別發展，恒指昨低開40點後一度最多跌87點，但午後A股回升，港股亦曾倒89點，最終升41點或0.2%，收報19,705點，國指升8點或0.12%，收報7090點，科指升18點或0.41%，收報4413點。

北水南下合計淨入增至55.71億元，為連續第五日淨流入，累計淨流入416.73億元，美團（3690）、騰訊（0700）分別獲北水淨入4.84億元及2.74億元，招行（3968）、中海油（0883）則遭淨沽3.76億元及1.8億元。

科技股個別發展，騰訊、美團齊升逾1%，宣布發行總值約360億元人民幣的雙幣債券的阿里巴巴（9988）偏軟，京東（9618）靠穩，小米（1810）跌1%；內需股個別發展，康師傅（0322）跌近3%，為跌幅最大藍籌，農夫山泉（9633）跌1.8%，李寧（2331）、滔搏（6110）升逾1%，申洲國際（2313）升6.1%，是升幅最大藍籌；

汽車股普跌，小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）齊挫逾3%，吉利（0175）跌2%，理想汽車（2015）偏軟；醫藥股做好，國藥（1099）、中生製藥（1177）分別升超過2%及3%，伙拍禮來簽臨牀合作協議的來凱醫藥（2105）急升48%，是全日升幅最大港股。