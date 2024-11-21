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經濟

高盛：對冲基金增中概股持倉

【明報專訊】高盛發表對環球對冲基金分析報告，預期對冲基金有望於今年實現強勁回報，美國長/短倉對冲基金今年以來的回報為14%，是過去20年平均年回報率的兩倍，Alpha及Beta股均貢獻增長。該行提到，隨着中國股市第三季末急升，資金亦持續回歸中國股票，截至第四季初，25%對冲基金至少擁有一隻中國ADR長倉，是2021年以來的最高比例。

該行統計10億美元或以上市值中概股的對冲基金持倉情况，上季最受歡迎的中國股票為京東（美：JD），持有該股的對冲基金期內淨增加26家，共有66家對冲基金持股；阿里巴巴（美：BABA）仍在高盛的VIP名單當中，持有阿里的對冲基金期內淨增加5家至92家。情况同樣發生在追蹤中概股的ETF，KraneShares中國海外互聯網ETF （美：KWEB）及iShares中國大型股ETF（美：FXI）上季分別淨增加11及13家對冲基金持股。

基金組合由大型股稍轉至中型股

該行提到，除了特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的「美股七雄」仍是最受對冲基金青睞的長倉選擇，不過上季資金有所輪動，資金加倉Nivida（英偉達）（美：NVDA）及Tesla，減持蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN），反映基金的投資組合由大型股稍為轉至中型股。此外，雖然對冲基金過去兩年中不斷增加對人工智慧相關主題的投資，但上季表現保持穩定，不過基金加倉核能類股票，Vistra Energy（美：VST）亦晉身VIP名單。

由於第三季臨近美國總統大選，對冲基金亦由防禦行業轉至周期行業，包括減持醫療保健、必需消費品和房地產板塊，同時將金融業持股提高到至少15年以來最大增持，Everest Group（美：EG）、洲際交易所集團（美：ICE）等均是上季對冲基金最受歡迎的「新星（rising stars）」股票名單。此外，對冲基金上季亦增持iShares比特幣信託ETF（美：IBIT），帶動對冲基金多頭投資組合的ETF份額提升至2012年以來最高位。

相關字詞﹕對沖基金 京東 美國總統大選 中概股 阿里巴巴

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