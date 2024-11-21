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經濟

香港寬頻：獲中移動無約束力收購建議 昨復牌曾升15% 見52周新高

【明報專訊】香港寬頻（1310）昨日開市前公布，董事會已收到中移動（0941）旗下中移動香港提出無約束力建議，表示其可能提出現金收購要約，以收購公司全部已發行普通股份。該潛在收購消息最早於本周一（18日）傳出，翌日公司停牌，而昨日復牌股價曾高見4.94元，創52周新高，升約15%；收市升幅收窄至7%報4.6元，全日成交額達2.83億元。

明報記者 黃志偉

公告指出，截至公告刊發日期（20日），香港寬頻有關證券包括13.12億股已發行股份；根據開始日期為2023年5月11日的經修訂及重述的共同持股計劃IV，另有合共1196.33萬個尚未歸屬的受限制股份單位。此外，公司尚有19.41億元的賣方貸款票據，該票據可按每股11.6元的換股價轉換為約1.67億股新股。

倘全購 以昨收市價計涉69億

換言之，若計及所有已發行及潛在股份，總股數約為14.9億股。以昨日收市價4.6元計算，若全面收購，涉資規模約68.5億元。據彭博周一報道，消息人士指中移動願意以每股至少5元作價，收購香港寬頻主要股東的持股。

中移動香港5G網絡覆蓋99%

根據香港寬頻截至今年8月底的業績報告，其網絡覆蓋住宅住戶數達259.6萬戶。由於通訊事務管理局尚未公布8月的香港持牌互聯網服務用戶數，根據今年2月底的中期業績，香港寬頻網絡覆蓋住宅住戶數為257.9萬戶，佔全港住宅總數約97%。至於中國移動香港的5G網絡覆蓋，全港市區戶外覆蓋率已達99%。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，香港寬頻的主要持有者是私募基金，其目標通常是通過壯大公司價值後尋求賣出機會。過去數年，香港寬頻透過收購多家公司以擴展業務，目的正是吸引潛在買家進一步收購。

中移動倘成功收購 不需租固網

方保僑指出，內地已有「四網合一」或「五網合一」趨勢，中移動若成功收購香港寬頻，將不再需要租用其他固網服務，這可有效降低成本並提升競爭力。同時，固網與流動網絡的結合將為推動5G以至6G技術的部署，提供更大靈活性和覆蓋範圍，例如B2B（企業對企業）方面，能為企業客戶提供雲端服務、大數據處理等服務。至於對零售客戶的影響，方保僑認為，短期內資費未必有減價空間，但長遠而言，網絡覆蓋範圍及服務質量或可望進一步提升。

相關字詞﹕收購 中國移動香港 香港寬頻

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