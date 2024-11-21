明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

張栢芝經理人3580萬購康樂園洋房

【明報專訊】近日豪宅市場不乏名人入市，其中過往鍾情大埔洋房屋苑康樂園的藝人張栢芝，其經理人「鏡姐」周靜儀（Emily），上月就以3580萬元購入屋苑一幢4房洋房，呎價約1.4萬元。

資料顯示，今次成交物業為康樂園康樂園5街單號屋，實用2520方呎，4房間隔，連約2500方呎花園，上月以3580萬元售出，實呎約14,214元。買家以Golden Mirror Company Limited作登記，公司董事周靜儀（Emily），為藝人張栢芝經理人。

莫華倫家族3718萬沽凱旋門3房戶

資料顯示，周靜儀多年前已陪伴張栢芝加盟中國星至今，亦是張栢芝兩個兒子的契媽，近日開設YouTube頻道，並以「鏡姐」之名當YouTuber。資料顯示，上述洋房原業主為皇朝家居前執行董事林岱或相關人士，2004年以約2000萬元購入單位，持貨長達20年，帳面獲利1580萬元，物業升值79%。

另外，莫華倫家族或相關人士，近月先後售出多個豪宅物業。資料顯示，該家族成員最新售出的單位，位於九龍站凱旋門2座極高層C室，實用1103方呎，3房1套間隔，上月以3718萬元連車位售出，實呎33,708元。原業主為莫華倫家族成員莫綺文及相關人士，於2005年以約1944萬元連車位購入，持貨19年現帳面獲利1774萬元，賺幅約91%。

[香港地產]

相關字詞﹕凱旋門 莫華倫家族 周靜儀 名人入市 張栢芝 康樂園

上 / 下一篇新聞