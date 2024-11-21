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經濟
香港地產

金獅兩房300萬轉手 3個月炒貴一成

【明報專訊】減息及《施政報告》等多項利好樓市措施出台後，近月樓價開始回穩，有投資者短炒物業獲利。中原分行區域營業董事黎宗文表示，大圍金獅花園1期A座中層04室，實用270方呎，兩房間隔，最新獲上車客以300萬元承接，實呎11,111元。原業主今年8月273萬元購入，持貨約3個月，帳面獲利約27萬元或約10%。

政府今年2月底全面「撤辣」，包括撤銷額外印花稅（SSD），買家持有物業不足3年，毋須支付10%至20%稅項。若以上述成交為例，由於單位樓價於300萬元或以內，故不論原業主或新買家購入單位，均只需支付100元印花稅。

南昌邨未補價1房 3年勁升2.5倍

資助房屋亦有捧場客，樓齡約35年的深水埗南昌邨，罕見錄得大賺成交。美聯分行高級客戶經理吳冠衛表示，昌逸樓高層19室，實用約439方呎，1房間隔，原業主於9月以315萬元放盤，議價65萬元或20.6%，以綠表價250萬元成交，實呎約5695元。代理稱，是次成交價較近期略低約20萬元或約7%。原業主2021年以約71萬元向房署未補價購入，帳面獲利約179萬元或約2.5倍。

另市場續錄私樓蝕讓成交，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Bay 2期第1A座高層B5室，實用403方呎兩房間隔，以405萬元連租約易手，實呎10,050元。以單位月租1.2萬元計，租金回報約3.6厘。原業主2021年11月約640萬元一手購入，帳面蝕235萬元或約37%，連使費及當時發展商所提供的回贈，料實蝕約184.2萬元或29%。

Wetland兩房連約405萬沽 3年實蝕三成

中原高級分區營業經理吳家威稱，東涌昇薈1座高層B室，實用1442方呎4房雙套間隔，獲區內外籍家庭以1720萬元承接，實呎11,928元；原業主2016年5月1797.44萬元一手買入，帳面蝕77.44萬元或4.3%，連使費料實蝕約180萬元或10%。

[香港地產]

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