緹外4房大宅連車位1.92億沽 實呎42133元

一組買家3835萬連掃維港滙兩伙

此外，市場消息稱，信置（0083）與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，獲一組買家連掃兩伙，共涉資約3835萬元，包括第1A座1樓B室連平台特色戶，實用964方呎3房1套間隔、連564方呎平台，成交價2945.3萬元、實呎3.05萬元；另第1B座19樓G室，實用331方呎1房間隔，成交價約889.7萬元、實呎約2.68萬元。維港滙系列由上月起至今約1個月共累沽44伙，吸金逾8億元；該盤至今累售1,299伙，總套現逾226億元。

林海山城5760萬再售洋房

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，6日來錄得第二宗洋房成交，共吸金約1.24億元，最新招標售出山城徑30號洋房、實用3349方呎4房雙套間隔、連875方呎花園及539方呎天台，以5760.28萬元成交、實呎1.72萬元；買家以先租後買方式付款，可獲逾403.2萬元回贈，佔成交金額約7%。

本周六將有兩大新盤開售，包括樓花期約7個月的泛海（0129）元朗洪水橋滙都II，以先到先得形式發售81伙，發展商表示，自公布以折實均呎1.04萬元首張價單後，截至昨日下午2時，兩日吸引近200組客人到項目位於荃灣PLAZA 88的銷售中心參觀及查詢，故考慮加推應市。另宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD 周六首輪銷售盡推5張價單、共157伙，將於今晚截票。市場消息稱，項目5日累收逾1300票，超額逾7倍。

[香港地產]