橋水CIO近億購ST. GEORGE'S 為3房雙套示範單位 Bob Prince：因老婆愛香港

明報記者 林尚民、歐陽偉昉

近年不少財金名人均入市本港豪宅物業（見表）。昨日Bob Prince在港出席金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會第二日研討會時，突然被主持人即場「踢爆」最近在加多利山購買豪宅，並引述Robert Ng（信置主席黃志祥）說物業位於香港最獨特的位置。Bob Prince說想不到自己買樓會成為台上話題，笑言「因為老婆愛香港」。

指樓市氣氛負面 惟香港基礎堅實

據了解，Bob Prince今年6月以9500萬元購入ST. GEORGE'S MANSIONS一伙實用1868方呎的2座中層B室，3房雙套間隔，實呎50,857元，並以公司名義作登記。單位原為項目連裝修示範單位，附私人升降機大堂，客廳面積逾540方呎，並外連特大露台，除可觀賞加多利山一帶景色外，更可遠眺獅子山、筆架山一帶山景，主人套房與客飯廳同座向，同樣可觀賞九龍塘遼闊景致。

從商業角度，Bob Prince指香港擁有良好前景，因為亞洲不少地方尚未證券化，讓他們可在亞洲各地的資本市場擴展，香港發揮了非常重要的作用，而且粵港澳大灣區如矽谷和紐約連接在一起，是一個很好概念。就他自己而言，Bob Prince指公司在亞洲南北皆有業務，香港位於中間，而且擁有很好機場，來往各地皆相當方便，香港也有豐富的文化和美食，是一個有趣的城市。「最後的測試是我帶Sharon（太太）來到這裏，她很喜歡，我們也很喜歡」。

太盟高天樂：在港住了24年去年終入市

在同一場合上，主持人亦提到太盟投資聯合創辦人兼首席執行官高天樂（Chris Gradel）以約5億元購買大宅，高天樂表示，自己是價值投資者，長時間以來，香港住宅市場很少有便宜的物業，他有見樓價下調，又在香港住了24年，認為可能是置業的時候，因此決定買下他甚有興趣的百歲物業。

愛蓮別墅屬三級歷史建築物

資料顯示，太盟高天樂所購之物業，為薄扶林沙宣道50、52號的三級歷史建築物愛蓮別墅，去年4月以5.5億元購入，當時未「撤辣」下高天樂只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。物業佔地約1.95萬方呎，最高可重建樓面約14,625方呎，每方呎樓面地價約3.76萬元。原業主約1920至1930年間自行發展成愛蓮別墅，一直作生活居所自用，其家族成員過身後，將物業奉獻予天主教會，及後去年1月由遺囑執行人教會機構將物業放售。

[香港地產]