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太子道西233號 坐落豪宅地段 毗鄰加多利山

太子道西233號

【明報專訊】何文田太子道西屬九龍傳統豪宅地段，近年有不少新派豪宅落成；作為區內最新登場新盤的太子道西233號，為新地（0016）今年最新推出的新項目，並已屆現樓，樓盤主打實用3房至4房單位，並已推出首批4房戶及特色戶招標，在近期豪宅新盤交投暢旺的市道下，料將成為市場焦點。

明報記者 江俊洋

攝影 賴俊傑

新地與會德豐合作發展、屬單幢項目的太子道西233號，以毗鄰加多利山傳統豪宅區為最大賣點，項目僅提供75伙，單位實用面積由375至1748方呎，標準單位屬兩房至4房間隔，位於3樓至17樓，每層設有5至7伙；另設11伙特色戶，位於2樓、18樓及19樓。

提供75伙 涵蓋兩房至4房戶

單位景觀大致可分為兩種，向南單位望加多利山豪宅群，向北單位則面向太子道西，故後者相信較容易受車聲影響。全盤設38個住宅車位，單位與車位比例約2:1，屬區內新盤較罕有。

負責銷售的新地，已公布首批特色戶及4房分層單位作招標，目前亦已開放現樓予準買家預約參觀。至於率先推售單位，包括今次介紹的19樓A室頂層連天台特色戶，命名為頂層「天池至尊」，實用面積1748方呎4房雙套間隔，為全盤面積最大單位。

頂層「天池至尊」兼享都會景山景

大廳長約7.5米、闊約4.5米，面積超過360方呎；廳內備有兩個大窗，增加室內採光度，其中一邊連接露台，前臨加多利山。所有房間歸向大廳一邊，同樣享有加多利山的景觀，主人套房更擁雙景觀優勢，並可遠眺何文田市景，房內的衣帽間連套廁自成一隅，浴室備有「五件頭」潔具。

單位內置樓梯直達天台，天台面積逾1200方呎，亮點是設有私人泳池，讓住戶盡情俯瞰整個加多利山。至於廚房，設三邊工作枱面，提供Miele煤氣爐及電磁爐、西門子雙門雪櫃連冰箱等家電。

會所連室外園林面積逾9000呎

至於16樓B室，實用面積1039方呎，4房雙套連工作間及廁間隔，屬項目面積最大之分層標準戶，客廳連接39方呎露台，主人房浴室連接16方呎工作平台，樓層高度約3.46米。

項目1樓全層為住客會所，連室外園林面積逾9000方呎，設有健身室、音樂室及娛樂室等，還有長約20米室外游泳池。發展商透露，預計項目管理費每方呎約6.6至6.7元。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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