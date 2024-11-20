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經濟
2024年11月20日星期三
股市最前線
順豐IPO最多集62億 勢成今年第二大 上限價較A股折讓兩成 每手7333元入場
下月初禁售期滿 半新股宜搜科技兩日跌逾八成
恒指漲87點連升兩日 成交減至1219億
攜程上季多賺47％ 股價漲逾半成
匯豐購3400公噸SAF 用於國泰航班
國泰香港員工平均加薪3.8%
渣打：關稅改貿易流向 不會減全球化 匯控指高美元利率對亞洲成挑戰
三菱UFJ：倘日圓續弱 料年半將加息3次
高盛：外資關注內地資本進出安排
花旗：內房回復需時 對內地經濟有信心
蔡崇信：阿里在港主要上市 助吸內地資金
小鵬上季虧損收窄至18億 明年或扭虧
彭博：美司法部促Google售Chrome 另規定AI業務Android系統須開放更多競爭
市場避險情緒升溫 道指早段跌逾300點
FT：歐盟擬逼中企分享電池技術 才能獲補貼
張兆聰：攜程績後向好 銀髮族成增長動力
港元定存3個月符條件或獲4厘息
人民幣定存高息精選
姜靜：美元留意短期回調風險
技術取勝：丘鈦有望上試5.8元
劉思明：鋰股光伏股炒高 仍停留冀行業回暖階段
周顯：「不做不錯」已成官場文化
湯文亮：誰破地獄
滙都II實呎1萬推81伙 周六開賣 4新界西北新盤逾2100伙 部署明年上半年推
澐璟本月沽6伙 吸金2.5億
63 POKFULAM開放式連錄蝕讓 業主實蝕四成
太子商廈叫價1.6億 低兩年前四成
合富輝煌家族成員1億購山頂道豪宅
社署前署長梁松泰繼任地監局行政總裁
太子道西233號 坐落豪宅地段 毗鄰加多利山
鄰近MOKO商場帝京酒店
大新：應對不確定性 成近年最大課題
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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順豐IPO最多集62億 勢成今年第二大 上限價較A股折讓兩成 每手7333元入場
下月初禁售期滿 半新股宜搜科技兩日跌逾八成
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