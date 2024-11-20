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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：美元留意短期回調風險

【明報專訊】美匯指數上周一度攀上107關口上方，為一年多高位，除了是受特朗普重返白宮的刺激，美聯儲官員更鷹派的言論，以及美國例外論的回歸都為美元增添動力。短期內，由於市場對美聯儲放緩減息的預期過度定價，需要留意回調的風險，以及美元12月的季節性疲軟；中期而言，美元走勢主要取決於新一任美國政府的政策。

美聯儲主席鮑威爾上周調整了言論基調，明顯減低了鴿派傾向，市場目前已經大幅減少對美聯儲減息的押注，因此即使該行最終採取行動放緩減息節奏，料對美元的提振作用仍有限。同時，鑑於最近歐元區和英國經濟數據較弱，市場已押注其他主要央行將加快減息步伐，因此美聯儲與其他央行的貨幣政策路徑分歧未來有更多空間收窄。

另一個需要留意趨勢是美元季節性疲軟，因聖誕節及新年長假前，風險偏好轉弱，以及交易員休假導致交易頻率減低。自2017年以來，美元指數在每年12月都會走軟，平均跌幅1.5%。

然而，美元可能只是暫時疲軟，因為市場擔憂即將上任的特朗普政府可能會加重美國債務問題及推高價格壓力。從特朗普目前公布的內閣名單可見，他未來4年的施政將帶有濃厚貿易保護及美國優先主義色彩，今個任期他的團隊將有更充足的準備，在兩院亦面對更少的挑戰，料明年相關政策的出台和落實將更迅速。

近期內，不排除美元技術回調的可能，日線圖上看漲勢頭減弱，同時相對強弱指標從接近超買的區域回落。中期而言，市場會持續評估特朗普政府推出政策，以及對美聯儲減息路徑的影響，筆者所在的研究團隊估計明年下半年，美元兌多個貨幣仍有空間走強。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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