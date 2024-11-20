蔡崇信：阿里在港主要上市 助吸內地資金

限高端晶片出口到華 未見曙光

蔡崇信認為，半導體領域的脫鈎（decoupling）趨勢最強烈，因為美國政府推出針對中國的限制，限制高端晶片出口，包括製造和光刻技術，迫使中國自行發展半導體業。他稱，在限制高端晶片出口到華方面，現時未見到有任何曙光，預期相關趨勢未來四五年將持續，但AI開發成本非常昂貴及耗時，相信大家將會意識到提出半導體要脫鈎是愚蠢的，包括中國及美國在內的各國其實應該合作共同發展AI，其他國家如阿聯酋亦正開發自家的AI模型，研發時亦不會由中國或美國之間作選擇，將為兩國帶來發展機會。他相信，隨着時間推進，未來將有機會合作，「不然成本太高了」。

他又指出，人工智能（AI）和雲技術兩者緊密相連，不論是訓練大型語言模型或應用程式均要使用計算能力，因此阿里早在15年出於自身需求已作投資，現時以份額及技術計均是中國最大的雲公司。

他又提到，中國約佔全球製造業增加值30%，當企業將零件組裝轉移到越南和其他國家，短期將影響中國出口表現，但長遠可帶動發展中國家的經濟增長，越南、印尼等國民變得更富有，將可從世界各地購買東西，包括來自中國出口商，產生循環效應，最終仍有利中國發展。他強調，不認為中國製造業基礎受侵蝕，雖然中國人口減少，但勞動力規模仍龐大，很多上游供應鏈仍在中國，製造業不會大規模遷出，供應鏈多元化將是一個緩慢的過程。