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經濟

三菱UFJ：倘日圓續弱 料年半將加息3次

【明報專訊】日本央行今年開始加息，是17年來首次，當地最大銀行三菱UFJ金融集團預期，若日圓持續弱勢，未來一年半將加息3次。三菱UFJ金融集團會長三毛兼承昨出席香港的國際金融領袖投資峰會時表明，日圓仍面對貶值壓力，現時150至155兌1美元是疲弱水平，不利本地經濟，預期日本央行將更快加息，明年3月先加息一次，後年3月前再加息兩次，達到1厘的中性利率。

但三毛兼承相信即使加息至1厘，都不會太困擾日本經濟，因為不少企業正減少負債，中小企的利息覆蓋率（即息稅前盈利除以利息開支）都達10倍，是過去30年最高。

摩通：若美加關稅 在岸人幣或挫逾一成

全球政經局面或因特朗普當選而更震盪，例如他揚言所有中國貨關稅將提高至60%。摩根大通最新研究報告估計最快明年中開始實行，理論上在岸人民幣兌美元要大幅貶值28%至30%才能抵消全部影響，由於擔心引發資金外流損害金融穩定，實際可能貶值10%至15%，即接近8算水平。同時，中國可引導出口到其他國家、加強財政和貨幣政策支持經濟等，預期關稅最終或拖慢經濟增長約1.2個百分點，較純粹計算關稅的2個百分點少，所以已將明年經濟增長預測由4.4%降至3.2%。匯豐因應關稅和美國減息力度未必如預期大，息差令人民幣資金外流，將在岸人民幣明年第四季預測由7.3調低至7.4兌1美元。

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