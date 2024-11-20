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經濟

渣打：關稅改貿易流向 不會減全球化 匯控指高美元利率對亞洲成挑戰

【明報專訊】候任美國總統特朗普揚言會對中國進口貨品加徵60%關稅，外界擔心貿易全球化會進一步受打擊。不過渣打（2888）集團行政總裁溫拓思昨日來港出席國際金融領袖投資峰會認為，增加六成關稅會產生成本障礙，市場參與者需付出成本，但市場會很快地就此重新平衡，貿易流向雖然會改變，但不會改變全球貿易量增長，全球化將一如以往強大，「全球化已死、全球化倒退，這純粹是廢話，根本不是真的」。

明報記者 歐陽偉昉

溫拓思指出，現時全球有兩個貿易聯盟正在發展，一個是東盟，它直接與中國相連，香港是其中的核心參與者，另一個是非洲，那裏剛有自由貿易區，當地與中東、非洲、和亞洲之間的貿易走廊正在迅速增長，這些地方對華貿易不需支付關稅等費用。

雙方之間在又建立穩定供應鏈、分享數據、建立有利的稅制有共同利益，雖然這些貿易走廊在加強內部凝聚力、令物流更為合理化，還有很長的路要走，但在政府間作出承諾來推進。

瑞銀：關稅有很多方法緩解

瑞銀（美：UBS）集團董事長Colm Kelleher表示，關稅會明顯地影響內地經濟增長，但認為會有很多方法緩解，而透過強化區域性連結，會有助化解部分風險。

花旗（美：Ｃ）集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）認為，全球化已死的說法並不正確，其實全球供應鏈、技術、資金等流動在過去3年發生巨大改變，各方都在加強韌性，提高關稅會加速上述轉變，但未見各種流動有減少。

2018年中美貿易戰和2020年新冠疫情爆發後，不少環球生產企業尋求在內地以外再建立供應鏈，即「中國加一」策略，匯控（0005）集團行政總裁艾橋智表示，有不少「中國加一」事實上來自內地企業，亞洲通過「中國加一」，形成利益和良性循環，有很大的機遇，他指出中國現時為東盟的最大投資者，佔其直接投資約50%，超越美國、韓國、日本，而東盟則超過歐洲和美國，成為中國內地最大的貿易伙伴，佔出口約14%，同時東盟則約有30%出口回到中國，該行預計由2020年至2030年，亞洲內部貿易流動將增加65%。

匯控：亞洲內部貿易流動料增65%

不過艾橋智指出，亞洲亦面臨不少挑戰，包括亞洲區內高度依賴美元，美元利率高企會對浮動貨幣經濟體造成壓力，不利外資投資債券和其他金融投資，而對於與美元掛鈎或有管理匯率的貨幣，高美元利率意味高融資成本，基本上對經濟造成一定的拖累，特別是對香港而言，在經濟放緩下面臨非常高利率環境，加劇經濟周期影響。雖然亞洲需克服周期性挑戰，不過他認為從經濟結構上，亞洲有實力來應付。

相關字詞﹕國際金融領袖投資峰會 全球化 渣打 瑞銀 花旗 關稅 匯控 特朗普

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