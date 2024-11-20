順豐IPO最多集62億 勢成今年第二大 上限價較A股折讓兩成 每手7333元入場

明報記者 邱潤青

根據券商孖展數據，截至昨晚，順豐公開發售部分已獲2.49倍超額認購。若順豐成功上市，將成為物流行業首家「A+H」股份。順豐A股（深：002352）周一（18日）收報42.32元人民幣，折合約45.49港元。順豐招股價上下限較A股折讓20%至29%，上限計折讓約兩成，與美的招股時相若；下限價計折讓約29%，比美的折讓25%更吸引。

上限價折讓幅度 與美的招股相若

順豐是次引入包括小米（1810）旗下子公司Green Better、信置（0083）全資附屬惠漢、中國太保（2601）、橡樹資本等10名基石投資者，以約15.92億元認購H股。以招股價上限計，認購約4385萬股，相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。

引小米旗下信置附屬太保等基投

根據招股書資料顯示，以發售價中位數計，扣除上市相關開支後，集資淨額約56.61億元。順豐擬將當中約45%用於加強國際及跨境物流能力，35%用於提升及優化中國物流網絡及服務，餘下將用於技術研發及用作營運資金等。財務方面，今年首6個月順豐收入1344.1億元（人民幣，下同），按年升8.1%；股東應佔利潤48.1億元，升15.1%。

大華繼顯（香港）執行董事梁偉源相信，順豐今次招股將獲投資者熱捧，主要考慮其估值和對A股的折讓。他指由於整體市場氣氛改善，市場資金已比9月「組合拳」政策前活躍，現時市况在急升後仍「較牛」，相信投資者會參與較大型IPO的招股。

黃國英：難複製美的上市大升

黃國英資產管理創辦人黃國英看法則偏向中性，認為市場反應可能較平淡。黃國英稱，物流業並非熱門行業，且業內競爭激烈，「內捲」嚴重，加之近幾年順豐的A股表現亦屬平平，預料上市後表現難以複製美的上市至今升股價累升逾兩成半的成功範例，預計升幅將在一成內。