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經濟
2024年11月19日星期二
技術取勝
投資策略
大行看淡 大摩料恒指明年底見19400 高盛料人幣半年或見7.5 瑞銀預計中國GDP增速放緩
恒指反彈150點 3連陰逾半月首見
中證監：市場開放等將更多務實舉措
阿里季績遜預期 大行降評級
彭博：匯控要求數百經理重新求職
小米上季收入升30% 創新高 電動車SU7上月交付逾2萬輛 今年目標調高至13萬輛
滬樓市稅收新政落地 穗擬放寬入戶
彭博：中移動擬收購香港寬頻主要股東持股
李嘉誠李澤鉅再增持長實 涉逾1.2億
國航向中航集團發8.54億A股 集資60億
思健培訓精神康復者任咖啡師 怡和旗下慈善機構 支援情緒困擾人士
特朗普或放寬自動駕駛限制 馬斯克將受惠 Tesla股價升8%
日央行警告借貸成本毋須過低
Nvidia新AI晶片Blackwell 被指有過熱問題 惹客戶憂慮
張兆聰：小米估值偏高 宜吸勿搶
港元定存匯豐1個月年息見4.5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：建行趁低吸 上望6.7元
何民傑：港青置業難 屬誇大其詞
Arend Kapteyn：美加徵關稅或成障礙 全球經濟增長料放緩
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之一）
薛偉傑：人為過失致數萬片晶圓報廢 長鑫存儲處分多名高層
技術取勝：中鐵建或穿10月低位
劉思明：市場現破淨股炒風 料難持續
周顯：發債當收入真荒謬
湯文亮：空置率降 樓價唔升都難
十大屋苑估價回穩 太古城連升兩月彈5% 受減息《施政報告》刺激 業界料年底前估價續升
廣明苑本月估價彈升3% 呎價逼萬元
長和高層4650萬購松柏新邨4房
《施政報告》後一手成交2085宗 豪宅旺場
靄華押業老闆2180萬購屯門地舖
技術取勝：中鐵建或穿10月低位
【明報專訊】中外運料3.6元有阻力（圖）
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