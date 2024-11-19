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經濟

中證監：市場開放等將更多務實舉措

【明報專訊】「互聯互通十周年高峰論壇」昨日舉行，中證監主席吳清表示，正加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，在市場開放、跨境投融資便利化等方面，將推出更多務實的舉措。港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，目前正準備人民幣櫃台納入南向通的技術、系統提升，未來互聯互通擴容工作會聚焦在產品、結構及參與三方面進行。

港交所：人幣櫃台納南向通 擬提升系統

吳清在論壇以視像形式致辭時表示，在中國資本市場發展壯大的過程中，國際投資者一直扮演十分重要的角色，當局未來將會堅持以市場化、法制化、國際化的方向，為投資者投資中國市場創造更好環境，亦會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展。

上海證券交易所總經理蔡建春表示，目前境外投資者在滬股的交易佔比已升至14%，正積極落實以改革謀發展、促開放，透過深化合作開放，服務境內外投資者。深圳證券交易所總經理李繼尊指出，互聯互通運作10年，反映機制有助促進境內外資本流動、投資產品開發及市場制度優化。

中證監4月時公布五項支持香港資本市場的措施，其中一項是把人民幣股票交易櫃台納入港股通。陳翊庭表示，正積極準備相關系統的提升，她未有透露確實時間表，強調與內地相關機構及合作伙伴就多項措施定期溝通，當時機成熟就會向外公布。她續稱，中國金融市場的外資參與度仍然較低，目前外資持有內地股票和債券比例不到5%，仍有很大提升空間。她又提到，香港今年新股市場表現較去年有「飛躍進步」，首3季新股集資額按年升逾1倍，現時亦獲中證監支持內地龍頭企業來港上市，她希望明年表現比今年更佳。

金管局：與內地商討「債券南向通」擴容

證監會主席黃天祐指出，當局正積極開拓A股指數相關期權和中國國債期貨等新產品，以及推進將人民幣櫃台納入港股通。

金管局總裁余偉文稱，正與內地監管當局商討為「債券南向通」擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，如加入證券、保險等非銀行金融機構，亦與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管理工具箱，提升人民幣資產吸引力。

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