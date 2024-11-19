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經濟

恒指反彈150點 3連陰逾半月首見

【明報專訊】內地推動上市公司市值管理，鼓勵企業提升投資者回報，支持港股「六連跌」後由一個半月低位反彈，但力度不足，派息較高的中特估有追捧。

恒生指數昨高開169點後，早段曾升354點，逼近19,800點，但午後跟隨內地股市回調，升幅明顯縮窄至不足一半，收市升150點，報19,576點，連續第3日出現陰燭，是上月底以來首次。大市成交進一步降至1410億元，是兩周最少。但國企指數和科技指數連續第二個交易日向上，其中國指更升1.1%，報7057點，科指亦升0.32%至4341點。

北水連續3日淨流入 中特估成升市動力

內地北水連續第三日淨流入，速度明顯加快，昨天增至近136億元，較上周五多逾13倍。最受歡迎是追蹤恒指的盈富基金（2800），淨買入近42億元，其次是恒生國企指數ETF（2828）和阿里巴巴（9988），分別錄11.5億元和近7.6億元淨流入，南方恒生科技指數ETF（3033）亦獲逾6億元淨買入。本月以來「北水」累積淨流入逾858億元，是5個月以來最多。

中證監上周五公布《市值管理指引》，引導上市公司通過派息、回購等切實提升投資者回報。內銀為首的中特估是升市動力，中行（3988）和農行（1288）分別升逾4.1%和近4%，建行（0939）、工行（1398）都升3%左右。

基建、原材料股亦有追捧，中鐵建（1186）升近7.2%，中煤能源（1898）升4%，鞍鋼（0347）、中國建材（3323）和海螺水泥（0914）升幅介乎4.6%至5.7%。

重磅科技股個別發展，小米（1810）公布季度業績前炒上近2.9%。京東（9618）上周公布業績後，系內普遍有買盤，集團股價昨反彈3.6%，獲大行調高目標價的京東物流（2618）升逾5%，京東健康（6618）都升1%。但阿里上季收入遜市場預期，而且計劃發債集資，股價逆市跌逾1%。

凱基投資策略部主管溫傑預期，港股上周大跌後本周有望回穩，恒指波幅介乎19,000點至19,800點，要留意人民幣匯價能否造好和內地政策等。

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