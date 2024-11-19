大行看淡 大摩料恒指明年底見19400 高盛料人幣半年或見7.5 瑞銀預計中國GDP增速放緩

明報記者 歐陽偉昉

大摩指美國除會提高內地貨品關稅，亦可能擴大非關稅限制措施，內地當局提前實施刺激以實現明年消費和房地產目標的可能性很低，令內地通貨緊縮或會持續更長時間，兩者皆會使企業盈利增長有壓力，預期明年盈利增速為4%，較今年的5%更低，同時也不利股市估值。大摩最新預計恒指明年底目標的基本預期為19,400點，較原先明年6底目標低近10%。

大摩：港股降至「低配」

該行又稱，國指明年底目標為6970點，較明年6月底目標低12.33%，MSCI中國指數明年底目標則為63點。另外高盛料MSCI中國指數明年底目標為75點，較原明年6月底見標再跌10.71%（見表1），但維持對內地股票「超配」看法。另因應香港地產和零售疲弱，將香港股票看法降至「低配」。

內地9月底開始，公布一系列貨幣和財政支持經濟政策，推動香港與內地股市估值重估而急升。不過大摩認為明年政策規模和推出時機有更大的不確定性，該行估計為擺脫通縮周期，未來兩年需推出10萬億元（人民幣，下同）的社會福利和房地產去庫存措施，但估計在明年初推出的機會仍很低，料刺激政策續以供給側主導。該行預期明年內地財政擴張僅有3萬億元，其中只約1億元與支持直接需求有關。

地緣政治方面，除了關稅對經濟有潛在影響，大摩指亦可能有關稅以外的限制措施，例如2021年有內地企業被紐交所退市。大摩認為，現時正是時候降低中國股票持倉，除內地政策和地緣政治緊張，內地為緩衝潛在關稅影響，人民幣可能進一步貶值，減低中國資產吸引力。鑑於早前中國股市表現較佳，投資者可能獲利離場。

多家大行亦發表對明年內地經濟看法，雖然今年增長仍能維持在4.8%至4.9%，不過明年料將放緩至4.5%，甚至4%（見表2）。大摩預期在通縮壓力會持續至2026年，加上關稅因素，明年內地GDP增長料降至4%，2026年降至3.9%。假設美國將中國貨品有效關稅，在未來兩年分別上調15和10個百分點，將會使內地出口和製造業資本開支從主要經濟增長動力，轉變為拖累因素。不過內地推出寬鬆政策支持基建和政府開支強勁增加，可抵消部分影響。

高盛料內房投資持續下行

高盛則假設美國明年若對內地商品加徵20%關稅，預計人民幣將在3個月內貶至7.4，6 個月內貶至7.5。作為應對，預期內地將持續減息降準，並擴大財政赤字規模。高盛預期，內地明年會相對穩定，房地產投資持續下行，不過消費，特別是商品消費將跑贏經濟，而政府開支和固投增長可能會加速。

10月內地消費、房地產、出口數據均有改善，瑞銀認為是得益於過去數月政策寬鬆，預期預計未來會進一步加強，包括更有力地減息，加強對居民補貼，包括生育和育兒補貼， 以及推動房地產去庫存，不過美國加徵關稅和房地產繼續下行，或會抵消支持政策效果。瑞銀預期第四季GDP增長會保持在4.6%或以上，明年增長料從今年的4.8%放緩至4%。