《施政報告》後一手成交2085宗 豪宅旺場

緹外花園戶售1.8億 實呎近5.2萬

另信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，第3座9樓A室，實用面積2087方呎4房戶，上月以8738萬元售出，實呎4.18萬元。資料顯示，登記買家為余偉傑（YU WAI KIT ANDREW KELVIN），為裕華國貨第三代並為該公司董事總監。另項目亦以7360萬元售出第3座10樓B室，實用面積1839方呎3房戶，實呎4萬元；項目10月至今累售26伙，套現逾17億元。

裕華第三代8738萬

購ST. GEORGE'S四房

恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，上月以現樓推售後，迄今累售42伙，套現逾16億元；新售出第7座11樓B室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4066萬元、實呎3.46萬元。宏安地產（1243） 炮台山101 KINGS ROAD，昨招標首度售出21樓C室，實用面積568方呎3房戶，成交價1590.4萬元、實呎2.8萬元；發展商一周內第三度加推涉28伙，今批折實均呎2.44萬元，1房折實576.1萬元起。項目過去3天錄逾1000入票，以4張價單共涉131伙計，超額逾6.6倍。

天瀧再錄成交

101 KINGS ROAD三房呎售2.8萬

新界方面，新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，新售出第2座7樓B室連天台特色戶，實用面積1835方呎4房雙套連天台，成交價4800萬元、實呎2.61萬元，買家需於明年2月17日或之前完成交易。可留意是，單位相鄰7樓A室，實用面積1837方呎連天台，2021年2月以6996.6萬元售出、實呎3.8萬元，買家當時採1440天長成交期，若提前上會可獲最高3%回贈，兩者成交呎價相差三成。