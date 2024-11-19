長和高層4650萬購松柏新邨4房

上述新買家以泛新有限公司作登記，董事包括黎啟明及黎胡玉芳，前者為長和執行董事兼集團聯席董事總經理。單位原業主於2004年以1970萬元連1車位買入，持貨20年，帳面獲利2680萬元或1.36倍。翻查資料，黎啟明過往亦曾入市香港豪宅，最矚目為2012年以逾1.3億元，購入西半山天匯中層實用面積3284方呎A室、實呎3.96萬元。

嘉峯匯兩房售685萬 業主料蝕四成

至於大型屋苑成交，雖然樓市氣氛好轉，惟個別於樓市高峰期購入單位的業主，需要蝕讓離場。資料顯示，啟德嘉峯匯第2A座低層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，以685萬元易手、實呎1.49萬元；原業主2021年以約1125.9萬元一手購入，持貨逾3年，帳面虧蝕逾440萬元或39%，連稅項和使費計，有可能實蝕約490萬元或44%，料為屋苑蝕幅最高二手成交。

鰂魚涌太古城11月迄今則暫錄約20宗成交，與上月同期相約；美聯高級營業經理范浩軒表示，太古城景天閣高層F室，實用面積589方呎兩房間隔，以950萬元易手、實呎1.61萬元；原業主於2005年以約349萬元購入，持貨19年，帳面獲利約601萬元或1.7倍。

太古城兩房19年升值1.7倍

新界方面，馬鞍山泓碧第3座高層F室，實用面積310方呎1房間隔，原業主減價10萬元或2%後，以490萬元售出、實呎1.58萬元；原業主2019年以約680.8萬元一手買入，持貨約5年，帳面蝕逾190萬元或28%，連使費計有可能實蝕約221萬元或32%。