十大屋苑估價回穩 太古城連升兩月彈5% 受減息《施政報告》刺激 業界料年底前估價續升

明報記者 歐陽慧恩

本報統計，11月全部60個私宅估價個案，有29個估價維持上月水平，佔比48%；25個估價個案按月錄升幅，佔比42%，升幅介乎0.3% 至3.04%；其餘6個、即一成單位按月回落，跌幅0.95%至3.02%不等。

可留意是，鰂魚涌太古城金星閣中層D室，實用面積582方呎兩房戶，匯豐銀行、恒生銀行（0011）8月估值835萬元，9月一度跌至793萬元，按月跌逾5%，為單位自2014年7月後，上述兩銀行估值的逾十年新低。不過，10月單位的估值反彈已5.17%至834萬元、11月再按月升0.36%至837萬元（實呎14,381元），即兩個月累升5.5%，較8月估值仍微升0.2%。

美孚4房9月估值低見1266萬

上月反彈4%

另荔枝角老牌屋苑美孚新邨百老匯街44號高層A室，實用面積1435方呎、原則4房1套間隔，匯豐、恒生8月估值1359萬元，9月跌6.84%至1266萬元，為本報自2012年3月起追蹤該單位估值以來新低；及至10月受減息帶動，單位估值按月反彈4.42%至1322萬元（實呎9213元），並維持至11月。

新界方面，天水圍嘉湖山莊有單位估值，連跌兩個月後、於11月回升，為景湖居11座高層A室，實用面積635方呎3房1套間隔，8月中銀香港（2388）估價為502萬元，9月跌2.99%至487萬元，10月再跌2.05%至477萬元、實呎低見7512元；至11月終按月回升1.89%至486萬元（實呎7654元）。

嘉湖3房本月估價回升近2%

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，施政報告出台後，銀行估價取態漸積極，受部分屋苑二手做價回升推動，銀行亦調升估值，若12月再減息，展望整體二手樓價於年底前有望止跌，甚至輕微回升。

事實上，部分私宅樓價近日亦見反彈。

溱岸8號3房1333萬沽

原業主帳賺47%

資料顯示，沙田溱岸8號第2座中層G室，實用面積826方呎3房1套間隔，望城門河景，新近以1333萬元易手、實呎16,138元；單位對下數層、同屬第2座中層G室，9月以1230萬元易手，即是次成交價高103萬元或8%；上址原業主2012年以907.4萬元一手購入，帳面賺逾425萬元或47%。