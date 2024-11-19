Nvidia新AI晶片Blackwell 被指有過熱問題 惹客戶憂慮

Nvidia將於美國周三收市後公布業績，市場將密切關注其能否解決新晶片的關鍵問題。在過熱問題傳出後，台灣相關的AI伺服器概念股鴻海（台：2317）及廣達（台：2382），昨股價跌逾2%，緯創（台：3231）更跌逾3%。

據曾處理過熱問題的Nvidia員工、知情客戶及供應商透露，Nvidia多次重新評估其伺服器機櫃設計，因為過熱會限制晶片效能，並可能令組件損壞。Nvidia的供應商亦被要求更改機櫃設計，以解決過熱問題。雖然這些調整是此類大規模技術發布的標準流程，但有可能進一步推遲預期中的發貨時間。

或進一步推遲發貨時間

消息指出，Blackwell晶片原訂於第二季出貨，但由於開發時面臨工程設計缺陷，導致出貨至少延遲一季。據稱，最終版本的Blackwell晶片在10月底才進入量產，恐影響包括Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOG）及Microsoft（美：MSFT）在內的客戶。Nvidia發言人向路透社表示，正與領先的雲端服務供應商合作，工程迭代不僅正常，也符合預期。

（綜合報道）

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