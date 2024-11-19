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經濟

思健培訓精神康復者任咖啡師 怡和旗下慈善機構 支援情緒困擾人士

【明報專訊】在快節奏生活的大都市，市民在工作生活之餘，愈來愈需要關注自身的精神健康。思健（Mindset）作為怡和集團於2002年在香港成立的註冊慈善組織，旨在提升大眾對精神健康的認知，改變有關精神健康的污名。思健主席兼DFI零售集團健康與美容產品業務總裁黃曦嵐接受本報訪問時介紹，思健關注精神健康各個階段，並成立社企，培訓復元人士冲泡咖啡，至今已培訓36名咖啡師。

明報記者 邱潤青

韋萊韜悅（WTW）香港及澳門區負責人丁文生（Sean Deehan）提到，年輕人群體普遍更願意談論精神健康話題，故尤為適合從新世代「抓起」，防患於未然。有鑑於此，思健早在2002年便和葵涌醫院合辦「Teen使行動–青少年思健推廣計劃」，建立全校參與模式，透過互動活動及體驗式個人發展訓練促進精神健康，並向其同學、家人，以至公眾推廣精神健康的信息。至今已令100間本地中學的逾13萬學生、教師和家長受益。

設心理健康主任培訓計劃

思健亦作為起始贊助機構，與慈善機構香港心聆合作，成立社會心活指南計劃（iACT®）心理健康主任培訓計劃，培訓熱中於提倡精神健康的人士成為心理健康主任，為面臨輕微至中等情緒困擾的青少年和成人提供免費心理健康支援，及時為初面對心理健康問題的群體做早期識別及干預。自成立以來，iACT®已共為約5600人提供服務，其中包括為3500人舉辦工作坊，並提供7900節精神健康支援服務。

此外，思健還致力於協助精神復元人士重返社會。黃曦嵐提到，思健與怡和餐飲集團於2021年合辦的社企項目「Mindbrew」，通過培訓復元人士冲泡咖啡技巧，輔以其他必要的實用技能培訓，協助復元人士以專業咖啡師身分加入咖啡行業。

黃續稱，Mindbrew曾邀請星巴克提供數場咖啡師培訓，也曾於2022年在置地廣場中庭開設期間限定店，讓顧客購買咖啡之餘給予咖啡師鼓勵，令咖啡師重建自信。至今Mindbrew已培養36位咖啡師，並在DFI零售集團和怡和餐飲集團開設兩間咖啡店。黃曦嵐介紹，現時顧客大多為內部員工，提供安全和支持的環境幫助咖啡師有效學習咖啡製作技能​。

資助精神健康項目 近20萬人受惠

思健藉社區協作、籌款、財務支援，以及怡和網絡力量，提升大衆精神健康水平。自組織成立至今，怡和集團各公司的義工作為「思健大使」，已共提供超過7.7萬小時的義工服務，並已成功籌款7800萬元，撥款超過1.17億元支持多項本地精神健康項目，支援30個社福機構，資助63個精神健康相關項目，共有19.8萬人從中受益。

黃曦嵐強調，處於不同年齡及生活階段的市民均可能會面臨不同類型的精神健康困擾。如果發覺自己正面臨精神健康困境，應克服羞恥感，勇敢面對。黃指出，當今市民對精神健康的認知已與日俱增。但推動社會對精神健康的更深入理解依然需要多方合作。未來希望可以繼續整合各類資源，與更多精神健康組織、政府機構、醫療保健服務供應商及非牟利團體攜手，推動共融文化，減少社會大衆對精神疾病患者的誤解和歧視。

辦「齊步上怡廈」籌款

為籌集資金支持精神健康社群的計劃和倡議，並提高怡和集團同事、企業合作伙伴和公衆的精神健康意識，思健每年會舉辦年度籌款活動「齊步上怡廈」，參賽者會以步行或跑步形式攀登947級樓梯，到達49層的怡和大廈頂層；活動亦設有提供健康相關活動的嘉年華。不過，今年原定於11月10日舉辦的活動因風暴而取消。

今年「齊步上怡廈」實體賽原定有逾500名怡和同事、業務伙伴及親友等參與，並加入可持續舉措，在嘉年華攤位上使用環保材料，以及回收安排或捐贈舊設備。怡和總法律顧問董事兼思健理事會成員柏萬輝（Matthew Bland）認為，心理健康與身體健康關係密切。「齊步上怡廈」令參賽者可強健體魄之餘，更增進與家人朋友及業務伙伴的關係，培養團隊協作能力，屬一舉多得。

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