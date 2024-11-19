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經濟

滬樓市稅收新政落地 穗擬放寬入戶

【明報專訊】上海、廣州分別有樓市政策落地，當中上海公布，正式取消普通住房和非普通住房標準，相關樓市稅收新政也一併落地。上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局等4部門在11月18日聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，明確取消普通住房和非普通住房標準，以及明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。《通知》自2024年12月1日起施行。

滬取消普通及非普通住房標準

關於個人轉讓住房個人所得稅，《通知》明確規定，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據相關規定實行個人所得稅核定徵稅，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。按照上述規定，上海取消了個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2%核定應納個人所得稅額的規定。

另一個一線城市廣州擬放寬入戶條件。廣州市發展改革委11月18日發布《廣州市戶籍遷入管理規定（修訂稿）》。針對引進人才入戶和政策性入戶，《規定》對相關條件進行了進一步放寬，全面支持高層次人才入戶，並不受年齡、社保等限制。

人才入戶 穗寬年齡學歷門檻

在此前基礎上放寬年齡限制，博士、碩士、本科入戶年齡條件均放寬5歲，即博士由50歲放寬到55歲；碩士由45歲放寬到50歲；本科由40歲放寬到45歲。同時降低學歷門檻，允許大專學歷入戶。

《規定》稱，具有國內普通高校全日制大專學歷，或全日制技師學校高級工班以上畢業的人員，年齡35歲及以下，在廣州連續繳納社會保險滿一年，即可按照引進人才入戶申請。

另外，新增投資納稅入戶和安居樂業入戶，對「在最近連續36個月內，在廣州實際繳納的個人所得稅稅額累計在20萬元以上的人員」，可申請入戶。

此外，市發展改革部門可根據情况適時調整投資納稅入戶條件；而「在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區7個行政區內，擁有合法產權住宅房屋且廣州市連續繳納社會保險滿1年的人員」，可申請入戶。

消息帶動內房股衝高

受消息刺激，部分內房衝高，富力（2777）升8.62%、建業地產（0832）升5.79%、萬科（2202）升3.6%、融創中國（1918）升3.46%等。

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