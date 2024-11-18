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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

健康護理基金穩陣 合退休投資

【明報專訊】全球人口老化，市場對藥物及醫療服務需求料有增無減，故醫療行業值得長線看好。有健康護理基金經理指出，過去多年當全球股市下滑，健康護理行業能發揮其防禦特色，相關股票跌幅往往較小，且提供較高和穩定的盈利增長，故適合加入退休投資組合中。

明報記者 袁國守

本港強積金（MPF）計劃中，宏利MPF康健護理基金是少數集中投資於健康護理行業的主題基金，往績不俗，過去10年累升近70%，值得MPF成員多望兩眼。

何解投資健康護理行業？宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理Steven Slaughter表示，健康護理股票具長期增長潛力，且從歷史看，當大市下滑，跌幅相對較小。他指出，過去近30年（由1994年12月31日至2024年9月30日），MSCI World Healthcare Index年均回報10.99%，而同期MSCI世界指數年均升8.62%，可見前者長期跑贏，因此適合MPF成員用作長期投資。

過去30年指數年均回報10.99%

Slaughter表示，在過去7個低迷時期，健康護理股票都跑贏環球指數，例如2022年1月至9月市場擔憂衰退期間，MSCI世界指數跌25.1%，MSCI World Healthcare Index則只跌16.1%。他又稱，長遠而言，市場對健康護理產品和服務的需求，與經濟環境的關聯度不高，而且健康護理公司能提供較高和穩定的盈利增長。

估值方面，Slaughter表示，以預測市盈率比較，現時MSCI World Healthcare Index估值低於標普500指數，且隨着人口老化、醫療成本增，加上醫學進步及尚未滿足的醫療需求，例如中樞神經系統疾病（CNS）及代謝症候群等，令健康護理成為強勁的長期投資主題。

現時宏利MPF康健護理基金持有49隻股票，十大持股頭三名為Eli Lilly and Co.、Novo Nordisk及Merck & Co., Inc.，持有量分別為9.84%、7.25%及5.8%（截至2024年6月30日）。按投資組合分佈，藥物製造佔比最高，達46.5%，其次是醫療設備，佔17.6%，而康健護理管理服務及生物科技分別佔10.6%及9.9%（見表1）。累積表現方面，截至2024年11月12日，該基金年初至今累升6.01%，過去1年升14.32%，過去5年升40.46%（見表2）。

但要留意的是，健康護理股在今年9月下跌，表現遜於以MSCI世界指數為代表的全球股市。Slaughter表示，醫療保健設備與用品及生命科學工具與服務等分類股的表現優於整體板塊，但製藥、生物技術及醫療保健供應商與服務分類股則表現落後。宏利MPF康健護理基金在9月亦錄得負回報，表現遜於其基準MSCI World Healthcare Index。Slaughter表示，製藥及醫療保健供應商與服務股的選股，是利淡相對表現的主因。他指出，個股方面，一家丹麥製藥公司拖累基金表現，因為該公司的一種口服減肥候選藥物的第二期測試結果欠佳，患者有出現神經精神相關副作用的風險，同時隨着劑量增加，額外的減重幅度有限。

特朗普上台對行業影響料不大

不過，該基金對製藥分類行業持偏低比重（相對基準），局部抵消其遜色表現。選股上，Slaughter稱，有望帶來突破性醫學進步的創新公司為潛在投資機會，目前持倉組合主要分佈於美國、歐洲及日本。另外，問及特朗普勝出美國總統大選，會否對健康護理及生科行業帶來重大影響？Slaughter認為，不會有太大影響，其一原因可從歷史看，特朗普在2017年上任時，試圖廢除前總統通過的「奧巴馬醫保」（Obamacare），但花了18個月國會仍未通過，已付出大量政治資本及時間，且該醫保受歡迎，覆蓋逾2000萬美國人口，包括來自共和黨紅色州份的選民，所以估計特朗普不會再做。

再者，Slaughter表示，特朗普還有其他優先議題處理，例如能源、移民政策、貿易和關稅政策等。另外，他指出，美國息口走低將利好生物科技板塊，因行業依賴市場融資，用於研發及測試項目。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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