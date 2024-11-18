高端長者屋曦蕓居 先買債券再付月費5.5萬入場

債券700萬入場 入會費10萬

項目出租率暫約兩成，採用會員制，除需付10萬元入會費外，還須購買債券以換取入住權，每月亦需最少付出月費5.5萬元才可入住。當日未有現身訪問的曦蕓居業務拓展總監黃詩琪指出，住戶須按單位面積大細，購買約700萬至1800萬元的債券（可轉讓）後才入住，而該債券有一次性的轉讓權，概念似父母安排子女入讀某些國際學校須購買有關債券（debenture）的安排，在歐洲或日本等地非常普遍。

本月26日起營運 暫兩成租出

月費包括每日提供五餐酒店級膳食、家居清潔服務、管家，以及基本護理服務配套，而住戶亦可選擇額外付款，以便使用其他額外附加設施或服務。

岑家雄表示，曦蕓居聘用經驗豐富的醫護團隊日夜照顧住客，包括醫生駐診、言語治療師、物理治療師、營養師，以及護士、社工24小時當值等，工作人員約達100人，可提供24小時緊急召援、專科會診、藥物管理服務，以及認知照顧服務等。

設168個一房及兩房戶 258呎起

曦蕓居坐落跑馬地雲地利道，樓高23層（包括2層地庫），提供168個酒店式一房及兩房單位，面積由258至695方呎不等，另設有57個車位。岑家雄指出，項目實踐居家安老，除了圍繞醫、食、住、行提供高質細心的環境及服務外，更希望透過關顧住客的身心健康和照顧需要，讓長者享受優質與自主生活，故夫婦或家人均可同時入住，融入持續照顧退休社區（CCRC）的概念。

項目提供三種居住模式，包括獨立自住型單位，佔68個，面積由約450方呎起，供可行動自如但需要少許協助生活的人士入住，月費由5.5萬元起。第二種是生活協助型單位，即安老院舍般的模式，佔100個單位，面積由258方呎起，供日常起居、護理或照顧需要協助的長者入住。第三種為認知照顧型單位，佔34個單位，專為需要有特別護理的長者而設，而第二及第三種月費由6萬元起。