YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙

兩房月租1.5萬 呎租37元

中原地產資深區域營業董事王樹明表示，YOHO WEST上月底起開始收樓，本月為收樓高峰期，但屋苑放租單位數量甚少，只有約20多個放租盤，而上月底至今，則暫錄得4宗租務成交，包括3伙於周末期間錄得。

最新一宗租務為3A座低層A7室，實用面積420方呎，兩房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約36.6元，業主去年12月564.26萬元一手購入，租金回報近3.2厘。至於3A座高層A8室，實用363方呎，1房半間隔，則以月租1.32萬元租出，實用呎租約36.4元，業主去年底507.6萬元一手購入，租金回報約3.1厘。王樹明又稱，由於項目租盤數量少，部分放租業主不斷調高租金，估計呎租短期內將超過40元，若發展商推售YOHO WEST 二期，相信會吸引更多投資者入市。

租客無睇樓下2.3萬租曼山兩房

利嘉閣聯席董事陳鴻信稱，荔枝角曼克頓山5座高層F室，實用558方呎，兩房間隔，向西北望海景，獲租客在無睇樓下以月租2.3萬元「零議價」承租，實用呎租約41元。業主2022年11月約1000萬元購入，租金回報約2.8厘。