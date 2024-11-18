瑞銀亞洲：遊戲掀起熱度 網易牛59843

【明報專訊】網易（9999）最新公布第三季業績遜於預期，淨利潤達65億元人民幣，按年下跌16.6%；經調整淨利潤則達75億元人民幣，按年下跌13.3%；至於遊戲及相關增值服務淨收入則達209億元人民幣，亦下跌4.2%。雖然網易業績各方面數據按年下跌，不過集團表示其手遊《永劫無間》自7月上線起，以及其《魔獸世界》和《爐石傳說》重開後，玩家的熱度亦有非常顯著增長；亦預告新遊戲《燕雲十六聲》將於12月底推出，有大行更認為新遊戲可比拼《黑神話：悟空》。網易隔晚ADR股價飈升，港股上周五承接升勢開市時高開9.6%，其後升幅擴大至12.1%。如投資者看好網易，可留意網易牛證（59843），收回價110元，行使價108元，2025年4月到期，有效槓桿約5.1倍。如看淡網易可留意網易熊證（55466），收回價150元，行使價152元，2027年12月到期，有效槓桿約7.8倍。
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