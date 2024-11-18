明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：CWT業務穩健 未來拓海南等地

【明報專訊】CWT（0521）於2017年收購CWT PTE集團，旗下共有4個業務分部，包括物流服務，包括倉儲、運輸、貨運及貨物拼裝、供應鏈管理服務；商品貿易，包括以銅、鉛、鋅等有色金屬為主的大宗商品實物貿易及供應鏈管理；工程服務，包括設施、車輛及設備管理與維護、工程產品供應及安裝、物業管理，以及物流物業的設計與建造；金融服務，提供金融經紀服務及資產管理服務。以收入計，商品貿易佔總收入最高比重，達八成以上；惟以除稅前盈利計，則以物流服務及金融服務佔比最大，分別佔約41%及46%。

今年上半年集團收入202.3億元，較2023年同期159.3億元大幅增加；期內淨溢利1.36億元，按年跌13.4%。根據管理層表示，淨溢利減少主要受兩項因素拖累，首先是利息成本增加，部分金屬交貨周期延長，拖累商品貿易部門，此情况在美元降息後有望改善。另外，商品物流部門內可可豆及咖啡豆等商品價格顯著波動及供應限制，都令業績受影響。總體而言，雖然盈利回落，但各分部業務持續穩健，考慮到宏觀因素及行業情况，業績符合預期。

以盈利佔比較大的物流及金融分部為例，前者面對市場需求保持低迷，惟上半年收入由去年24.0億元，增加8.3%至今年25.9億元。隨着倉儲及綜合物流實現倉庫充分利用及租金提升，此分部期內的除稅前溢利由去年9735萬元增加10.3%至今年1.07億元。

展望未來，管理層表示，戰略重心包括進一步提升效率、優化產能、探索新收入渠道，並投資於科技，實現物流運營的可持續發展。

至於金融服務分部，本來利率上升令利息收入增加，可惜相關利好因素被美國衍生工具業務疲弱所抵消，期內除稅前溢利降15%至今年上半年1.21億元。根據資料，集團過去10年均為芝加哥商品交易所的結算會員，基於其同時於其他幾大全球交易所穩定的現有結算量，集團正處於成為洲際交易所結算會員的過程中。隨着入會流程預期於今年年底前完成，可望優化向客戶提供的服務。

由2020年至2023年COVID-19期間，全球經濟受到嚴重打擊，集團仍然持續盈利，保持財務穩健，於2024年上半年的負債比率為22.6%，2023年底為27.1%。由2021年至2024年上半年，集團保持正現金流，在國際形勢不斷變化的情况下，集團憑藉靈活營運策略及經驗，克服了各種挑戰，從而取得出色表現。

值得一提的是，海南自由貿易港是目前全球開放形態最高的港口之一，愈來愈多的全球企業在海南省設立地區總部或分支機構。集團將繼續通過多種方式探索海南自由貿易港及東南亞國家的商機，例如與當地業務伙伴建立戰略合作及合營企業等。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

三跑全開在即 空域管理待完善 民航處：開展灣區空域研究 探索採新導航技術
三跑全開在即 空域管理待完善 民航處：開展灣區空域研究 探索採新導航技術
助跑道最高容量由每小時69班增至72班
助跑道最高容量由每小時69班增至72班
深圳建三跑谷長途航線 與港機場添競爭
深圳建三跑谷長途航線 與港機場添競爭
恒生中環總行設智能櫃位 處理60%一般服務
恒生中環總行設智能櫃位 處理60%一般服務
唐家成：互聯互通發展全無限制 逐步推動南向雙櫃台ETF擴容 冀助投資者對冲風險
唐家成：互聯互通發展全無限制 逐步推動南向雙櫃台ETF擴容 冀助投資者對冲風險
倡LME港設金屬倉 滿足內地需求
倡LME港設金屬倉 滿足內地需求
陳茂波促互聯互通連繫新興市場 助人幣國際化
陳茂波促互聯互通連繫新興市場 助人幣國際化
星展：港財管業務全年收入料增雙位數
星展：港財管業務全年收入料增雙位數
華納兄弟：Max逐步引入更多亞洲內容
華納兄弟：Max逐步引入更多亞洲內容
ASM：拜訪招商基金股東 冀對方支持月底動議
ASM：拜訪招商基金股東 冀對方支持月底動議
瑞銀房東明：中國股市回吐正常 待更多政策出台
瑞銀房東明：中國股市回吐正常 待更多政策出台
瑞士隆奧：特朗普撐「美國優先」 關稅率或二戰後最高
瑞士隆奧：特朗普撐「美國優先」 關稅率或二戰後最高
互聯互通10周年 投資中國選擇增
互聯互通10周年 投資中國選擇增
重塑攻氫能 持續錄虧損
重塑攻氫能 持續錄虧損
自動執藥機釋放院舍護士時間
自動執藥機釋放院舍護士時間
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
財政儲備不足 善用綠表資格買居屋
財政儲備不足 善用綠表資格買居屋
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：博短期反彈 阿里Call 25825
劉思明：博短期反彈 阿里Call 25825
張兆聰：信達生物遭拋售 候現雙底撈貨
張兆聰：信達生物遭拋售 候現雙底撈貨
張兆聰：美10年債息倘見5厘 TLT可博彈
張兆聰：美10年債息倘見5厘 TLT可博彈
伍禮賢：中電受惠澳洲業務扭虧 憧憬全年派息增
伍禮賢：中電受惠澳洲業務扭虧 憧憬全年派息增
涂國彬：美減息概率降 金價料漸回落
涂國彬：美減息概率降 金價料漸回落
陳大為：特朗普政府的變革大計
陳大為：特朗普政府的變革大計
袁國守：憧憬谷內需 家電股值博率高
袁國守：憧憬谷內需 家電股值博率高
謝偉銓：特朗普回朝執政 港要應變求變
謝偉銓：特朗普回朝執政 港要應變求變
《幫你格價》：稅貸息低見1.38厘 留意條款
《幫你格價》：稅貸息低見1.38厘 留意條款
沈永年：分享採智能家居系統心得
沈永年：分享採智能家居系統心得
陳正犖：減息降溫推高債息 美元延續強勢
陳正犖：減息降溫推高債息 美元延續強勢
許健生：中美從經濟合作到科技競賽
許健生：中美從經濟合作到科技競賽
袁國守：中央或預留兩手 港股年底前料區間上落
袁國守：中央或預留兩手 港股年底前料區間上落
林少陽：港股「擠泡沫」後 不應看太淡
林少陽：港股「擠泡沫」後 不應看太淡
技術取勝：綠債處上升軌
技術取勝：綠債處上升軌
李聲揚：從看《破．地獄》到談長壽風險
李聲揚：從看《破．地獄》到談長壽風險
蔡金強：重新定價「美滯脹惡搞中國」交易
蔡金強：重新定價「美滯脹惡搞中國」交易
艾雲豪：解構美味家園與可持續經營聯繫
艾雲豪：解構美味家園與可持續經營聯繫
李順威：美股回吐要小心也是機會
李順威：美股回吐要小心也是機會
劉思明：汽車航空科技股跑贏恒指
劉思明：汽車航空科技股跑贏恒指
瑞銀亞洲：遊戲掀起熱度 網易牛59843
瑞銀亞洲：遊戲掀起熱度 網易牛59843
摩根大通亞洲：憧憬今天業績 小米購28968
摩根大通亞洲：憧憬今天業績 小米購28968
周顯：金融持牌人數新高 不代表行業好景
周顯：金融持牌人數新高 不代表行業好景
王弼：市場未反映DOGE風險溢價
王弼：市場未反映DOGE風險溢價
曾淵滄：長線投資者才賺到滿意回報
曾淵滄：長線投資者才賺到滿意回報
湯文亮：明年樓市不會平穩發展
湯文亮：明年樓市不會平穩發展
陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓
陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓
廖偉強：人才落戶增需求 樓市觸底反彈
廖偉強：人才落戶增需求 樓市觸底反彈
布少明：內地客入市 推動樓市再上
布少明：內地客入市 推動樓市再上
馬泰陽：利好消息帶動 樓市續回暖
馬泰陽：利好消息帶動 樓市續回暖
101 KINGS ROAD再加推 均呎2.3萬 較首張價單高逾一成 兩日兩加推累推103伙
101 KINGS ROAD再加推 均呎2.3萬 較首張價單高逾一成 兩日兩加推累推103伙
港股波動 十大屋苑周末6成交見4個月低
港股波動 十大屋苑周末6成交見4個月低
YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙
YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙
高端長者屋曦蕓居 先買債券再付月費5.5萬入場
高端長者屋曦蕓居 先買債券再付月費5.5萬入場
鄧成波家族兩舖 遭接管人放售
鄧成波家族兩舖 遭接管人放售
皇第法式複式大宅 顯典雅貴氣
皇第法式複式大宅 顯典雅貴氣
新寶城睇樓增 業主收窄議價空間
新寶城睇樓增 業主收窄議價空間
健康護理基金穩陣 合退休投資
健康護理基金穩陣 合退休投資