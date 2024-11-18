陳正犖：減息降溫推高債息 美元延續強勢

歐元超賣 或反彈至1.06

宏觀數據基本符合預期，10月美國生產物價通脹按月升0.2%（按年升2.4%），與消費者通脹數據一致。同時每周首次申領失業救濟人數和持續申領失業救濟人數分別下降至21.7萬和187萬，就業市道似乎仍然平穩，顯示在經濟活動大致穩健的情况下通脹或暫緩回落。從技術走勢分析，美匯指數升至2023年高位107.4或遇阻力，暫時可能在106.5整固。

歐元區第三季經濟按季增長0.4%和按年增長0.9%，符合預期，但歐元兌美元因美元走強而走弱。歐元處於超賣區域，可能反彈至1.06附近的技術阻力位。金價近日因為減息預期降溫而觸及兩個月低位，從技術走勢分析，2月至11月的上升軌在2450美元水平提供支持，我們預計現貨金價或在短期內反彈。

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[陳正犖 匯市前瞻]