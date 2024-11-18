《幫你格價》：稅貸息低見1.38厘 留意條款

明報記者 劉敬華

銀行在宣傳稅貸時，一般會以該稅貸可提供的最低實際年利率招徠客戶。是次比較的稅貸中，大新交稅「快應錢」包括現金回贈後的實際年利率可低至1.38厘（見表1），此實際年利率以該行特惠客戶貸款199萬元，每月平息0.1115厘、還款期12個月及包括1.18萬元現金回贈計算，而同一借貸額及還款期下，不包括現金回贈的最低實際年利率則提升至2.49厘，因此若實際年利率已計入現金回贈，應了解獲取現金回贈的相關條款。

獲現金回贈須符借貸額等要求

再以上述稅貸為例，要獲取現金回贈，除貸款額要達到指定金額外，並需於2025年5月31日或以前成功提取還款期12個月或以上之貸款，同時需於推廣期內持有或成功申請大新VIP銀行服務Visa Infinite卡或大新ONE+信用卡，以及需於推廣期內持有或成功開立該行港元儲蓄或往來戶口。

假設還款期為12個月，若貸款額為20萬元，是次比較稅貸不包括現金回贈的實際年利率介乎4.38厘至10.53厘（見表2），如貸款額提升至50萬元，不包括現金回贈的實際年利率介乎3.47厘至9.35厘，如貸款額達100萬元，不包括現金回贈的實際年利率則介乎3.02厘至7.95厘，而上述三個貸款額均以工銀亞洲個人稅務貸款的實際年利率最低。

除不同貸款額及還款期的實際年利率會有所不同外，部分銀行的同一稅貸計劃會向不同級別的客戶提供不同的實際年利率，以借入50萬元分12個月還款為例，工銀亞洲個人稅務貸款會向該行的現有銀行客戶提供3.47厘實際年利率，而向一般客戶提供3.7厘實際年利率。

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