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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：憧憬谷內需 家電股值博率高

【明報專訊】人大常委會日前批准的地方債務置換計劃，市場「不收貨」，加上特朗普勝出美國總統大選，中美緊張關係可能再升級，拖累港股失守2萬大關。不過，炒股往往看預期，雖然近日內地未再有刺激消費措施公布，但相信往後定有相關政策出台，只要有「憧憬」、有「期待」，內需股仍有炒上機會，當中家電股值博率高，近日於區間上落，可伺機先買一注。

內地公布地方債務置換計劃前，市場憧憬中央可能同時公布刺激樓市和消費措施，惟最終未有具體公布，令市場失望。然而，「希望在人間」，有證券大行估計，未來兩季至明年或有更多刺激政策出台，故戰友不用太過「灰機」，只要憧憬尚存，港股仍不乏炒作機會。

內需板塊中，家電股值得多瞄兩眼，主因可同時受惠「內需」和「外需」。先說「內需」，內地不時推新政策谷消費，如今年8月推出新一輪「以舊換新」補貼政策，在近日的「雙11」購物節中發揮作用，令家電銷售有所增長。綜合多方統計數據，截至11月8日，共有2025.7萬名消費者購買八大類家電產品3045.8萬台，帶動銷售1377.9億元人民幣；截至10月30日，在2024年「雙11」全網累計銷售額中，家用電器以1324億元人民幣高居榜首，佔據15.7%的市場份額。

另一值得參考的數字是，瑞銀預測，國家宣布的3000億元人民幣「以舊換新」政策中，估計有300億到600億元人民幣直接與家電相關，屬於中央政府的補貼。瑞銀投資銀行大中華消費品研究主管彭燕燕稱，對中國消費品行業保持謹慎樂觀，雖然家電行業受到潛在的關稅影響，但過去6年，許多公司已經將面向美國的供應鏈轉移至中國以外的市場。

換言之，內地家電公司不但得益於「內需」，還有能力「走出去」，受惠於來自世界各地的「外需」，而經過過去十多年的全球佈局，許多家電企業的收入已約有一半或以上來自海外市場。

海信家電業績對辦 估值合理

《日本經濟新聞》上周三（13日）便以「中國品牌電視席捲日本」為題，深入剖析中國品牌電視機在日本如何受歡迎。該報道指出，在日本，買電視機就選日本品牌這消費行為已成過去，取而代之是海信家電（0921）等中國企業品牌，並稱中國企業利用大量生產帶來的成本競爭優勢，2024年夏季後在日本的電視銷量中佔據過半份額。

所以，家電股如TCL電子（1070）、海爾智家（6690）、美的（0300）及海信家電等值得吼實，可趁近日股價整固先買一注。以《日經》提及的海信家電為例，近期持續於10天及20天線徘徊，未能擺脫約23至26.8元區間，一旦向上突破，有望向30元進發。

海信家電為內地領先家電企業，主要從事雪櫃、家用空調、洗衣機及廚房電器等研發、製造和營銷，能直接受惠「以舊換新」政策，而且「遠征」能力強，產品現銷往海外多個國家和地區。集團今年頭三季，整體收入錄得705.8億元（人民幣，下同），按年增長8.8%，盈利增長15.1%至27.93億元，符合市場預期；估值方面，預測市盈率不足10倍，相當合理，是白色家電股中的不錯選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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