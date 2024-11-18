財政儲備不足 善用綠表資格買居屋

我叫Owen（36歲），收入35,000元，太太（34歲）收入為16,000元，每年我有一次雙糧。我們有一個小朋友。居住在已購入的380方呎公屋，想住市區，不知可負擔到多少錢的物業，希望可住兩房一廳，面積500方呎。根據財政狀况，是否買不到居屋？若買到，是否會供得好辛苦？我儲蓄有200,000元，想做投資，應該如何運用？

筆者回覆：

本人根據你的家庭狀况作出以下重點財務分析，希望助更了解自己的家庭需要和狀况後，再籌備置業上車同時平衡子女教育開支及家庭保障。

在Owen的家庭開支中不乏發現家庭醫療保障上有不足之處，有關家庭醫療保障是最基本的，有可能夫婦二人在各自公司提供的僱員福利中巳享有醫療保障，若已有，請仔細了解現有的醫療保險計劃中保障額及保障層面是否足夠？是否可包括子女的醫療保障？若離職，現有醫療保險計劃可否變成個人醫療保險跟身，離職後繼續繳付保費而享有醫療保障？若否，在市場上基本普通房全面醫療保險，而每人每年上限醫療保額為30萬元的話，兩大一小全家醫療保費每月約為980元。

夫婦二人雖然已有一份儲蓄人壽保險，但因家庭成員增加，我建議Owen夫婦二人各自為家庭投保年期人壽保險，保障期為30年，各人人壽保額為300萬元。假設夫婦二人身體健康和不吸煙，太太的每月保費為600元，而丈夫則為每月約1000元；保費保證不變。至於小朋友的教育儲蓄，若本地升學，我建議Owen可考慮固定年期派息的教育儲蓄計劃，市場有提供每月儲蓄2000元、供款20年（240期）合共本金48萬元計劃，以每年3.5%年利率回報計算，20年後本金加派息及年度賞金約可達到85萬元儲蓄作子女教育基金之用。

因夫婦二人是公屋戶主，可以享有現時用綠表的資格，用公屋戶籍購入居屋單位。但基於考慮到Owen現時的儲備不足和開支將日漸提升（小朋友步入幼兒期的培育開支相應增加），我建議可考慮市區免補地價綠表居屋、售價不高於500萬元為置業目標。當然物業的大小、環境、生活配套便視乎夫婦二人的個人需要作選擇。現時500萬元的物業也可只付出10%作為首期，希望上車後仍可保留一定程度的現金作家庭儲備和裝修之用。

此外，Owen可保留手持的10萬元作家庭儲備之用。而Owen夫婦二人了解及調整日後家庭開支及為子女儲蓄後，我建議你們可考慮將每月餘下可儲蓄的20,000元以月供基金形式作投資儲蓄，為期4年。再加上若Owen每年也持續有約5萬元的年終花紅，在3年後，你們的資產應該可達到約112萬元作首期及新居裝修之用。在投資風險考慮上，可選擇50％資金投入偏低風險的國家通脹掛鈎基金，50%選擇抵押債券基金。當然在投資策略上，必須因應環球經濟變化而有所調節，若遇投資前景不明朗，可先存入在港元戶口作避險，以防資金流失。

余淑穎 美聯金融高級副總裁

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