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經濟
封面故事

瑞銀房東明：中國股市回吐正常 待更多政策出台

【明報專訊】連接內地與香港證券市場的滬港通於2014年11月17日啟動，因此剛過去的本周日（11月17日）便是內地與香港資本市場互聯互通10周年，今期封面故事訪問瑞銀全球金融市場部中國主管房東明就此詳細分析。房東明認為，互聯互通機制加強中國內地與世界的雙向流動，使得中國在岸和離岸市場充分融合；展望未來，他期望在互聯互通機制已經逐步完善的基礎上，在准入條件和交易模式上能有更大的突破。他又說，中國股市9月下旬至10月上旬急升後，過去一個多月回吐屬正常，期待隨着內地更多穩增長政策即將出台，經濟數據及企業盈利料改善，可以帶動中國股市再展升浪。

明報記者 葉創成

剛過去的本周日是內地與香港資本市場互聯互通10周年，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明上周五就此接受訪問，除了介紹互聯互通機制過去成果及未來展望外，亦分享對中國股市後市的看法。作為瑞銀要員，房東明早前曾到美國與當地投資者會面，了解他們對中國股市的最新看法，本月曾到上海及北京與內地監管機構會面以反映外資對中國股市的觀點。

雖然前周五全國人大常委會宣布批准增加6萬億元人民幣地方政府債務限額置換存量隱性債務，財政部長藍佛安更就此召開記者會說明，惟市場似乎認為該財政政策力度不足，當晚夜期收市價較恒指當日收市價低水逾400點，《Money Monday》上期封面故事分析，港股上周一復市料有沽壓，結果恒指上周5個交易日均下跌，全周累積大跌1301點或6.28%，與滬深300指數期內3.29%的跌幅比較，港股上周屬跑輸內地A股。

內地投資者對增發地方債較外資正面

9月24日人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤及證監會主席吳清等三大金融監管機構負責人主持記者會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况，人行潘功勝在記者會宣布降低存款準備金率和政策利率、降低存量房貸利率及創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展等多項政策，備受市場看好，曾經帶動本港以至內地股市在9月下旬至10月上旬延續升浪，惟過去一個多月內地其他部委召開記者會、包括上述前周五財政部記者會的市場反應已大不如前。

房東明透露，9月24日當日他正好在北京，與內地監管機構開會，並且亦以智能手機視頻即時觀看上述記者會，認為市場就此反應正面屬合理，他表示：「如果內地政府公布一些對經濟帶來重大利好的政策，而且亦與市場溝通良好，市場便會有好的反應。」至於前周五全國人大常委會宣布批准增加6萬億元人民幣地方政府債務限額置換存量隱性債務，房東明指出，據他與內地投資者的交流，他們普遍認為政策方向正確，相信6萬億元人民幣限額不足的話，後續還會增加額度，故上周一內地A股亦普遍向好；惟外資卻傾向認為該財政政策力度不足，故港股恒指上周一便出現沽壓。

稱特朗普勝選減戰爭風險 亦有利中國

根據房東明的分析，由於市場在上周中後期轉為擔心特朗普明年1月再任美國總統後帶來的政策風險（見配稿），美匯指數進一步向好，因此本港及內地股市均沽壓湧現，此情况亦在全球其他股市出現（見圖1）。而向前望的話，房東明認為不需要對特朗普重返白宮過分擔憂，尤其是對於中國來說，這相對比現時的拜登政府好。

外資傾向等經濟數據轉強 始買中國股票

房東明表示：「第一，我覺得特朗普任美國總統可以減低全球戰爭憂慮，原因是特朗普相信美國介入歐洲以至全球其他地方的戰事不符合美國最佳利益；第二，在2017年1月至2021年1月特朗普首次入主白宮期間，中國政府已曾與特朗普交手4年，其間累積不少經驗；第三，即使特朗普已經任命不少鷹派人士出任其白宮內閣閣員，但與此同時，與中國關係良好的Tesla（美：TSLA）創辦人兼行政總裁Elon Musk也是閣員之一。綜合而言，我期待中美兩國未來4年將舉行更多談判，由此特朗普會取得不少對美國有利的交易，而這些交易同時對中國也有好處，達至雙贏局面。」

至於房東明早前曾到美國與當地投資者會面，他們對中國股市有何最新看法呢？房東明指出，中國政府9月下旬開始陸續出台貨幣及財政政策穩增長後，雖然不少外國長倉基金現已再次重新留意中國股市，但他們普遍仍然對政策成效存疑，傾向等政策落地後看到消費、房地產及通脹等經濟數據改善，才會買入中國股票。

房東明表示：「即使中國政策已開始轉變，但這轉變會持續多久呢？若只是持續兩至三個月是不足夠的，因為不少外國長倉基金希望買入中國股票後可以持有數以年計。」

料中國推更多政策 穩增長促就業

在2012年7月26日，時任歐洲央行行長Mario Draghi發表著名的「不論採取任何手段也要支持經濟」（whatever it takes）演說，以量寬（QE）印錢帶領當地走出債務危機。房東明分析，估計中國政府現時也會「不論採取任何手段也要支持經濟」，以實現既定GDP增長及就業目標，故他相信當局未來幾個月仍會繼續有穩增長政策出合，將密切留意這些政策會否令GDP增長及企業盈利改善。

綜合上述房東明分析，《Money Monday》相信，即使港股短期或繼續調整，惟不慮大跌，最壞時間料已過去。而從技術分析出發，恒指上周五收報19,426點，已回吐8月5日低位16,441點至上月7日高位23,241點累積上升6800點逾半升幅，技術走勢的下一個支持位是19,039點（見圖2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕穩增長 美國大選 特朗普 中國股市 互聯互通 瑞銀全球金融市場部中國主管房東明

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