ASM：拜訪招商基金股東 冀對方支持月底動議

促委聘投資經理改一年一續

該代表指出，他們會逐戶拜訪招商基金的股東講解他們提出今年動議的理據，並且將於11月18日（今日）舉行線上股東交流會，期望增進股東理解他們提案的理據。股東除了可以在11月29日親身出席股東會之外，他指出，股東亦可提早在線上行使投票權，表達意向。他提醒，在他們屢次要求招商基金增加派息、改善持有人的回報下，基金價格已經由去年6月8日他們公開表態至近期已經倍升，但是在給予股東的回饋仍嫌不足。他們留意到市面上有不少上市規則第21章的上市基金，已經不再聘用投資經理。他相信，這已經可以減省不少管理費用，現時單是上半年招商基金所付出的管理費便超過500萬美元，既比不少仍有投資基理的同級公司高，並在招商基金報列稅前溢利前反映，費用佔比處於高水平。

他說：「現時提出委聘投資經理，改為一年一續，可以對持有人交代問責（accountable）」。在ASM上載的簡介更指出，給予投資經理的管理費更應該與股價掛鈎。根據該基金經理提供的另一份簡介顯示，在他們提出動議發起股東特別大會同時，原來亦有其他股東向招商基金發過英文信件，表達過對股價與資產淨值有大幅折讓，認為該基金採取的措施，未能夠回應他們的關注。