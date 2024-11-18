陳茂波促互聯互通連繫新興市場 助人幣國際化

推動深化擴容 港發揮「試驗田」

其次，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用；最後是善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。

他指出，「互聯互通」10年來穩步深化和拓展，讓兩地金融市場聯動發展。港股市場至今總市值達35萬億港元，較10年前增長了約四成，是本地生產總值的11倍。今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，10月份港股日均成交額達2550億元。

「互聯互通」除了大大提升香港資本市場的流動性和活力外，亦鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。

陳茂波表示，香港除了是內地和國際市場的資金匯聚平台，更是促進各地分享和交流金融發展、風險管理等方面經驗的互動平台。本周香港將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」，至今峰會在環球金融界已建立起相當口碑，成為區內以至國際的年度金融盛事。

[互聯互通10周年]