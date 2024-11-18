倡LME港設金屬倉 滿足內地需求

盼沙特公司來港上市

港交所旗下LME在全球的金屬交割倉網絡正擴大中，繼較早前推動在沙特吉達設倉之後，港交所主席唐家成指出，LME還可在港設倉滿足連接內地市場的需求。他說：「香港有好的航運服務，黃金及其他金屬運過來香港很方便，為何不用香港存倉？」他還指出，現時LME有約20%交易直接或間接來自內地公司，香港又有很多位於交通方便的現成倉庫使用率不足，可予好好利用，最終是否成事則有待LME批核而定，他期望在今年底時會有眉目。

在開發新市場方面，唐家成指出，他們已在香港及沙特阿拉伯分別推出和兩地市場掛鈎的ETF實現互相投資，將來還擬新增更多主題。港交所還擬於明年在沙特首都利雅都設辦事處。近期阿里巴巴（9988）返港作主要上市，股價上升及成交增加，可藉此向沙特上市公司示範。他在較早前出訪時曾經與沙特主權基金PIF會面，從該基金得悉他們有興趣向旗下公司介紹香港市場的吸引力，包括推動來港上市及投資。他稱，若將來有沙特公司來港上市，他們會第一時間通知傳媒。

此外，在繼續吸引新股來港之外，他說，港交所亦正探討數據及衍生工具市場發展，這讓股票價值降低時保持香港市場的優勢。在推動數據變現及開發方面，該所既已提升機制，更已聘用主管跟進。該所亦在深圳設辦事處，藉此吸引更多高科技人才加盟推動發展。

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