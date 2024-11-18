明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

三跑全開在即 空域管理待完善 民航處：開展灣區空域研究 探索採新導航技術

【明報專訊】香港國際機場三跑道系統將於本月28日啟用，目標透過增加跑道容量逐漸達至每小時處理102架航班升降次數。根據2011年機管局聘用的顧問研究報告，若要提升本港機場跑道容量，其中一項工作便是香港機場有需要與其他珠三角機場互相協調空域資源。隨着深圳機場三跑系統或最快於2026年初啟用，未來區內空域或更擠擁。有學者指出，疫情爆發令處理空域的迫切程度降低，惟隨着各機場逐漸增加跑道容量，問題或將重新浮現。

明報記者 黃志偉

為協調珠三角區內各機場的空域資源，國家民航局、香港民航處和澳門民航局三方組成「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施專題工作組」（下簡稱：「工作組」）。按民航處2017年匯報工作組工作進度時，已指與國家民航局達成不同協議，具體措施例如在香港與廣州兩個飛行情報區之間，將增設往來華東地區航道「M503」及相關新空管移交點「LELIM」，供來往港澳及華東地區的航班使用。另外，增設兩個新空管移交點「LANDA」、「TAMOT」及相關航道，供飛越香港降落廣州和深圳的航班使用。

疫後區內機場增跑道容量 空域問題或浮現

惟自疫情爆發後，有關工作組的消息較少有聽聞。今年6月4日，工作組在珠海召開會議，討論粵港澳大灣區空域優化和流量管理的工作進展和成果、新導航技術應用可行研究，以及持續提升區域流量管理效率。本報向民航處查詢具體會實施的措施，民航處回覆稱，正開展粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，包括空域規劃模擬工作、增設新移交點和相關航道的可行情况等交流及討論，而有關方面正積極研究中。另三方亦積極探索應用新導航技術，以推進大灣區空管運行的創新升級。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國稱：「如果開過會，即是已經有一些安排，如果這樣，應該是順利。」

中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂則認為，疫情爆發令處理空域問題的迫切性降低，但當航空業復蘇，不同機場跑道容量增加，空域問題很快浮現。「不同地區增加跑道容量未必一下子會用了全部，將慢慢增加使用率，例如即使香港三跑道年底使用，使用率也未必百分之百，可能開始60%至70%，與疫前相若，未必那麼快會影響空域問題，但長遠可能5至10年後情况或較嚴重。」

學者倡珠三角空域統一管理增效率

為了充分使用香港三跑容量，袁志樂認為除了香港與內地溝通外，亦有其他方法可提升每小時處理航班的能力，「溝通未必是最直接有效方法，因為我想各地區都希望有空域使用權。有幾個地方可以做的是，第一是空域容量取決空域管理效率，例如用一些比較先進的空域管制系統，可能每小時可容納航班會增多；另一是會否可以有統一管理機構，以管理整個珠三角空域，減少合作之間產生的問題，從而提升管理效率；第三是若可增加民用空域比例，容量即隨之上升。」他指出，若空域統一管理，可借鏡歐洲機場，因歐洲不同國家城市均有自己機場，而他們是統一管理空域，他稱：「技術上或效率上應會提升，我想可參考他們情况。」

相關字詞﹕民航處 香港機場 空域 飛機 三跑

上 / 下一篇新聞

助跑道最高容量由每小時69班增至72班
助跑道最高容量由每小時69班增至72班
深圳建三跑谷長途航線 與港機場添競爭
深圳建三跑谷長途航線 與港機場添競爭
恒生中環總行設智能櫃位 處理60%一般服務
恒生中環總行設智能櫃位 處理60%一般服務
唐家成：互聯互通發展全無限制 逐步推動南向雙櫃台ETF擴容 冀助投資者對冲風險
唐家成：互聯互通發展全無限制 逐步推動南向雙櫃台ETF擴容 冀助投資者對冲風險
倡LME港設金屬倉 滿足內地需求
倡LME港設金屬倉 滿足內地需求
陳茂波促互聯互通連繫新興市場 助人幣國際化
陳茂波促互聯互通連繫新興市場 助人幣國際化
星展：港財管業務全年收入料增雙位數
星展：港財管業務全年收入料增雙位數
華納兄弟：Max逐步引入更多亞洲內容
華納兄弟：Max逐步引入更多亞洲內容
ASM：拜訪招商基金股東 冀對方支持月底動議
ASM：拜訪招商基金股東 冀對方支持月底動議
瑞銀房東明：中國股市回吐正常 待更多政策出台
瑞銀房東明：中國股市回吐正常 待更多政策出台
瑞士隆奧：特朗普撐「美國優先」 關稅率或二戰後最高
瑞士隆奧：特朗普撐「美國優先」 關稅率或二戰後最高
互聯互通10周年 投資中國選擇增
互聯互通10周年 投資中國選擇增
重塑攻氫能 持續錄虧損
重塑攻氫能 持續錄虧損
自動執藥機釋放院舍護士時間
自動執藥機釋放院舍護士時間
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
日韓產品銷量最高 JVM在港市佔率逾50%
財政儲備不足 善用綠表資格買居屋
財政儲備不足 善用綠表資格買居屋
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：博短期反彈 阿里Call 25825
劉思明：博短期反彈 阿里Call 25825
張兆聰：信達生物遭拋售 候現雙底撈貨
張兆聰：信達生物遭拋售 候現雙底撈貨
張兆聰：美10年債息倘見5厘 TLT可博彈
張兆聰：美10年債息倘見5厘 TLT可博彈
伍禮賢：中電受惠澳洲業務扭虧 憧憬全年派息增
伍禮賢：中電受惠澳洲業務扭虧 憧憬全年派息增
涂國彬：美減息概率降 金價料漸回落
涂國彬：美減息概率降 金價料漸回落
陳大為：特朗普政府的變革大計
陳大為：特朗普政府的變革大計
袁國守：憧憬谷內需 家電股值博率高
袁國守：憧憬谷內需 家電股值博率高
謝偉銓：特朗普回朝執政 港要應變求變
謝偉銓：特朗普回朝執政 港要應變求變
《幫你格價》：稅貸息低見1.38厘 留意條款
《幫你格價》：稅貸息低見1.38厘 留意條款
沈永年：分享採智能家居系統心得
沈永年：分享採智能家居系統心得
陳正犖：減息降溫推高債息 美元延續強勢
陳正犖：減息降溫推高債息 美元延續強勢
許健生：中美從經濟合作到科技競賽
許健生：中美從經濟合作到科技競賽
溫傑：CWT業務穩健 未來拓海南等地
溫傑：CWT業務穩健 未來拓海南等地
袁國守：中央或預留兩手 港股年底前料區間上落
袁國守：中央或預留兩手 港股年底前料區間上落
林少陽：港股「擠泡沫」後 不應看太淡
林少陽：港股「擠泡沫」後 不應看太淡
技術取勝：綠債處上升軌
技術取勝：綠債處上升軌
李聲揚：從看《破．地獄》到談長壽風險
李聲揚：從看《破．地獄》到談長壽風險
蔡金強：重新定價「美滯脹惡搞中國」交易
蔡金強：重新定價「美滯脹惡搞中國」交易
艾雲豪：解構美味家園與可持續經營聯繫
艾雲豪：解構美味家園與可持續經營聯繫
李順威：美股回吐要小心也是機會
李順威：美股回吐要小心也是機會
劉思明：汽車航空科技股跑贏恒指
劉思明：汽車航空科技股跑贏恒指
瑞銀亞洲：遊戲掀起熱度 網易牛59843
瑞銀亞洲：遊戲掀起熱度 網易牛59843
摩根大通亞洲：憧憬今天業績 小米購28968
摩根大通亞洲：憧憬今天業績 小米購28968
周顯：金融持牌人數新高 不代表行業好景
周顯：金融持牌人數新高 不代表行業好景
王弼：市場未反映DOGE風險溢價
王弼：市場未反映DOGE風險溢價
曾淵滄：長線投資者才賺到滿意回報
曾淵滄：長線投資者才賺到滿意回報
湯文亮：明年樓市不會平穩發展
湯文亮：明年樓市不會平穩發展
陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓
陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓
廖偉強：人才落戶增需求 樓市觸底反彈
廖偉強：人才落戶增需求 樓市觸底反彈
布少明：內地客入市 推動樓市再上
布少明：內地客入市 推動樓市再上
馬泰陽：利好消息帶動 樓市續回暖
馬泰陽：利好消息帶動 樓市續回暖
101 KINGS ROAD再加推 均呎2.3萬 較首張價單高逾一成 兩日兩加推累推103伙
101 KINGS ROAD再加推 均呎2.3萬 較首張價單高逾一成 兩日兩加推累推103伙
港股波動 十大屋苑周末6成交見4個月低
港股波動 十大屋苑周末6成交見4個月低
YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙
YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙
高端長者屋曦蕓居 先買債券再付月費5.5萬入場
高端長者屋曦蕓居 先買債券再付月費5.5萬入場
鄧成波家族兩舖 遭接管人放售
鄧成波家族兩舖 遭接管人放售
皇第法式複式大宅 顯典雅貴氣
皇第法式複式大宅 顯典雅貴氣
新寶城睇樓增 業主收窄議價空間
新寶城睇樓增 業主收窄議價空間
健康護理基金穩陣 合退休投資
健康護理基金穩陣 合退休投資