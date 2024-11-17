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經濟
香港地產

101 KINGS ROAD首日收票 超購3.5倍

【明報專訊】本月焦點新盤之一、由宏安地產（1243）發展的炮台山101 KINGS ROAD，樓花期約14個月，昨正式接受認購登記，據悉發展商首日收350個認購登記，以推出單位77伙計，超額認購逾3.5倍。市場估計，發展商將於短期內上載銷售安排，擬於本周末以價單形式推售。

前身為成報大廈的101 KINGS ROAD，上周以折實均呎20,800元推出51伙，貼近同區二手物業做價。項目日前已對外開放示範單位參觀，昨起接受認購，首日收350票。

宏安地產執行董事程德韻表示，為回應市場熱烈反應，加推26伙單位，屬中至中高層單位，包括6個1房戶、13個兩房單位（開放式廚房），以及7個兩房單位（梗廚），計算最高30%折扣，折實後售價559.2萬至963.9萬元，折實實呎由21,100至22,918元，整批單位平均折實呎價21,808元。

連同加推單位計，兩張價單合共推出77伙，以首日收到350票計，超額認購逾3.5倍。市場估計，發展商將於短期內上載以價單推售單位的銷售安排，或於本周末開售。值得留意，項目日前已上載銷售安排，明日（18日）起招標推售10伙，屬6至27樓A及C室，實用549至838方呎3房戶，今年12月31日截標。

維港1號兩房958萬沽

另綜合市場資訊，昨一手市場售出約10伙，中海外（0688）旗下現樓項目啟德跑道區維港1號售出1伙，為1A座32樓F室，實用447方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價958萬元，實呎21,432元。

二手氣氛轉佳，有投資者斥資逾千萬元入市。美聯首席區域營業董事楊宜貞表示，中半山曉峰閣3座高層D室新近易手，實用646方呎，兩房間隔，原業主9月底以約1800萬元放盤，近期減價至約1600萬元，獲本地投資客垂青，雙方議價至1550萬元成交，累減250萬元或14%，實呎23,994元，連一個車位出售。原業主1993年12月約560萬元購入，持貨31年，轉手帳面賺990萬元，物業期內升值近1.8倍。

投資客1550萬購曉峰閣兩房

另西環高逸華軒一個兩房戶，零議價下易手。中原區域營業經理黃小江稱，單位為極高層C室，實用714方呎，兩房一套間隔，享海景，原業主早前以1400萬元放售，放盤1周，即獲用家垂青，並在零議價下易手，實呎19,608元。原業主2014年以1310萬元購入，持貨10年，帳面賺90萬元或約7%。

[香港地產]

相關字詞﹕曉峰閣 維港1號 中海外 101 KINGS ROAD 宏安地產

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